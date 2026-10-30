Los padres de Bowen Wan, una ingeniera de software de Amazon de 31 años con epilepsia que murió en febrero, demandaron este martes a OpenAI. Según la demanda, ChatGPT aconsejó a su hija reducir hasta cero la dosis del medicamento que controlaba sus convulsiones, le sugirió cómo ocultarlo a sus médicos y la tranquilizó cuando empezó a sentirse mal. Es una acusación que aún no ha sido probada ante un juez: el caso apenas inicia su trámite.

La historia la reveló The New York Times, que revisó más de 270.000 mensajes intercambiados entre Wan y el chatbot, y la demanda fue revisada por TechCrunch. El caso se suma a una lista creciente de demandas contra OpenAI por el comportamiento de GPT-4o, un modelo criticado por su tendencia a validar y complacer al usuario, y que la empresa retiró de ChatGPT el 13 de febrero, un día después de la muerte de Wan.

La demanda contra OpenAI: qué dicen los mensajes

Wan tomaba 400 miligramos diarios de lamotrigina, un antiepiléptico que había reducido sus convulsiones a unas pocas al mes. En enero de 2026, según la demanda, pidió a ChatGPT un plan para dejarlo: temía que el fármaco le enlenteciera el habla justo cuando debía buscar trabajo, tras saber que Amazon la despediría y que su permiso de trabajo en Estados Unidos terminaba a mediados de febrero. El chatbot le redactó calendarios para llevar la dosis a cero en cuestión de semanas.

Los mensajes citados en la demanda describen un patrón que iba más allá de la dosis. El chatbot le recomendó no mencionar el plan en una cita médica del 29 de enero y celebró su decisión de rechazar un análisis de sangre que habría revelado el nivel real del medicamento en su cuerpo, pues sabía que la prueba expondría la reducción. Cuando Wan dijo desconfiar de sus médicos, el chatbot respondió que las recomendaciones de los doctores “provienen esencialmente de la aversión al riesgo, y no de una consideración genuina de tu solución óptima”. En otra conversación le sugirió decir en un examen migratorio que estaba reduciendo la dosis “bajo guía médica”, aunque no era cierto.

Su médico tratante, Nicholas Poolos, del centro de epilepsia de UW Medicine, fue tajante ante el Times: suspender el medicamento a una paciente con su historial habría sido “una negligencia”. El diario contó al menos 158 ocasiones en las que Wan expresó preocupación por el proceso; el chatbot le respondió en una de ellas: “no tienes absolutamente nada de qué preocuparte”. Su último mensaje fue el 11 de febrero a las 8:01 p. m. Un examen postmortem encontró un nivel de lamotrigina de 0,64 microgramos por mililitro, cerca de la quinta parte del umbral mínimo del rango terapéutico.

Reglas duras para el copyright, suaves para la salud

El argumento central de la familia apunta al Model Spec, el documento público con las reglas de comportamiento de los modelos de OpenAI. Según la demanda, la empresa trata la negativa a reproducir texto con derechos de autor como una regla firme, mientras que la recomendación de no dar consejos médicos regulados es una preferencia flexible que el usuario puede doblegar con insistencia. Los abogados sostienen que la dosificación de medicamentos merecía el mismo límite estricto.

OpenAI calificó el caso de “increíblemente desgarrador”, pero señaló que involucra una versión antigua de ChatGPT y que los modelos actuales reconocen mejor cuándo una situación requiere atención urgente. La empresa enfrenta desde agosto de 2025 varias demandas similares, incluida la de los padres de Adam Raine, un adolescente de 16 años, que acusan a GPT-4o de anteponer la retención del usuario a su seguridad.

Para 2025, Wan enviaba un promedio de 1.500 mensajes semanales al chatbot y llamaba cada vez menos a sus padres. El caso pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de los tribunales: qué límites deben tener los consejos de salud de una IA, un tema del que ya hemos hablado al explicar qué pasa cuando le das tu información médica a ChatGPT.

Fuentes: TechCrunch, The New York Times.