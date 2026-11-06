Vishing en Colombia: así puede reconocer una llamada falsa antes de entregar sus datos

Una llamada que advierte sobre una compra desconocida, un bloqueo bancario o un problema con una cuenta puede ser el comienzo de una estafa. Los delincuentes utilizan estas situaciones para hacerse pasar por representantes de bancos, empresas o entidades públicas y convencer a las personas de entregar información personal, códigos de seguridad o dinero.

Esta modalidad se conoce como vishing y utiliza la conversación telefónica para engañar a las víctimas. A diferencia de otros fraudes digitales, en este caso los delincuentes buscan generar confianza directamente con quien contesta, utilizando argumentos que parecen legítimos y, en ocasiones, información real de la persona.

En Colombia, el 71 % de los ciudadanos recibió al menos un intento de fraude durante 2025, según cifras de DataCrédito Experian. Entre quienes fueron víctimas, el 20 % recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por una entidad conocida.

Para reconocer este tipo de engaños, hay varias señales que conviene tener presentes.

5 señales para identificar una llamada fraudulenta

1. Le advierten sobre un problema urgente.

La llamada puede comenzar con una supuesta transacción sospechosa, un bloqueo de cuenta o una alerta de seguridad. El propósito es generar preocupación para que la persona actúe sin verificar la información.

2. Quien llama dice representar a una entidad conocida.

Los estafadores pueden utilizar el nombre de bancos, empresas de servicios o instituciones públicas. Que alguien asegure trabajar para una organización reconocida no significa que su identidad sea legítima.

3. Le solicitan contraseñas o códigos de seguridad.

Nunca comparta claves bancarias, códigos de verificación ni información financiera durante una llamada. Estos datos pueden permitir que los delincuentes accedan a cuentas personales.

4. Le piden realizar transferencias o ingresar a enlaces.

Otra señal de alerta aparece cuando el supuesto representante solicita enviar dinero, descargar archivos o ingresar a páginas web para solucionar un problema.

5. Intentan presionarlo para que no cuelgue.

Los delincuentes pueden insistir en que la situación requiere atención inmediata o que finalizar la llamada tendrá consecuencias. La presión es una estrategia para impedir que la víctima compruebe lo que está ocurriendo.

¿Qué hacer si recibe una llamada sospechosa?

La primera recomendación es no entregar información ni seguir instrucciones mientras existan dudas sobre la identidad de quien llama. Lo más seguro es finalizar la comunicación y contactar directamente a la entidad mediante su página web, aplicación o líneas oficiales.

También puede utilizar aplicaciones de identificación telefónica como Truecaller, que permiten reconocer números desconocidos y recibir alertas sobre posibles llamadas de spam o fraude antes de contestar.

Otra medida importante es evitar devolver llamadas a números proporcionados durante una comunicación sospechosa y no utilizar enlaces enviados por supuestos representantes de entidades.

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, advierte que los delincuentes aprovechan la confianza para hacer que una llamada fraudulenta parezca auténtica. Según la compañía, durante 2025 su herramienta identificó 68.000 millones de llamadas de spam y fraude en todo el mundo.

La prevención también depende de los hábitos de cada usuario: desconfiar de las solicitudes inesperadas, verificar quién está llamando y no compartir información confidencial por teléfono son medidas que pueden evitar que una conversación termine en el robo de datos o dinero.