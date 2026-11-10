Ring Drone, la nueva cámara voladora con IA que patrulla tu casa y detecta intrusos

La seguridad del hogar dará un salto futurista con la nueva cámara Amazon. La compañía presentó su Ring Drone Cam, una innovación que promete vigilar la vivienda como nunca antes mediante su capacidad de vuelo y un sistema de IA.

El dispositivo se dio a conocer junto con la presentación de Ring Robotics, una nueva categoría de dispositivos de seguridad móviles de la división Ring de Amazon, que también incluirá un robot terrestre destinado a empresas.

Así funciona el dron de vigilancia de Amazon

El Ring Drone Cam funciona similar a una aspiradora robótica, pero en lugar de moverse por el piso puede patrullar desde el aire. Estará siempre disponible en la estación de carga en la que permanece cuando no está en uso. Cuando el usuario lo solicita o alguno de los dispositivos de seguridad Ring detecta una actividad sospechosa, el dron puede despegar y dirigirse hacia el lugar donde se produjo la alerta. También permite establecer recorridos programados para vigilar diferentes espacios de la vivienda a determinadas horas.

Para conseguirlo, Amazon desarrolló AI Pilot, un sistema que combina cámaras, modelos de visión artificial, sensores y procesamiento en la nube. Durante la configuración inicial, el propietario debe transportar el dispositivo por su casa para que construya un mapa del espacio e identifique posibles puntos de vigilancia, como ventanas, puertas o pasillos.

La cámara captura imágenes en resolución 2K, cuenta con un campo de visión de 148 grados y puede girar 360 grados para ampliar la cobertura. También incorpora dos luces LED que se activan en condiciones de poca iluminación. Según Ring, el sistema puede reconocer obstáculos y ajustar su navegación para completar los recorridos establecidos.

Sin embargo, no se trata de un dispositivo pensado para volar continuamente. El equipo pesa 165 gramos y ofrece solo entre cinco y ocho minutos de autonomía por carga. Además, depende de una conexión a internet para funcionar. Eso significa que si pierde el acceso a la red puede aterrizar, pero no continuar su recorrido autónomo.

Precio competitivo pero dudas sobre privacidad

El Ring Drone Cam tendrá un precio de 249,99 dólares y comenzará a distribuirse en Estados Unidos el 27 de enero de 2027. Sin embargo, todavía necesita obtener la autorización correspondiente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), por lo que esa fecha está sujeta a la aprobación regulatoria que debería llegar en los próximos días. Por ahora, Amazon no ha anunciado su disponibilidad ni su precio para España o Latinoamérica.

La empresa asegura que el dispositivo incorpora diferentes mecanismos para proteger la privacidad. Cuando permanece en su estación, la cámara está apagada y cubierta por un obturador físico. Solo comienza a grabar cuando despega y cuenta con un indicador luminoso para advertir que está registrando imágenes. La compañía también anunció que utilizará su sistema de cifrado Throw Away the Key (TAKE) para proteger los videos.

No obstante, la propuesta plantea preguntas importantes sobre la vigilancia dentro del hogar. AI Pilot depende del procesamiento en la nube, por lo que el funcionamiento del dispositivo implica transmitir información visual a los servidores de Ring. Además, algunas funciones, como los recorridos programados y las características avanzadas de gestión de video, requieren pagar una suscripción Ring Protect.

La compañía también presentó Ring Rover Cam, un robot terrestre de seguridad dirigido a empresas, que puede patrullar instalaciones comerciales y transmitir video en resolución 4K. Este segundo dispositivo costará 999,99 dólares y comenzará a enviarse en Estados Unidos el 16 de diciembre de 2026.

Con este nuevo catálogo llamado Ring Robotics, Amazon busca explorar una nueva generación de sistemas de vigilancia que no se limitan a grabar imágenes sino que pueden reaccionar de manera autónoma ante incidentes de seguridad.

Imagen: Amazon