La red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos está fuera de servicio, según informó CNN este martes 17 de noviembre. La caída de la Agencia de Seguridad Nacional afecta a NSA Net, el sistema que sus empleados utilizan para intercambiar información secreta. Llega pocos días después de las interrupciones de Microsoft 365 y del tráfico aéreo estadounidense, pero hasta ahora no hay evidencia que permita atribuir estos episodios a un ciberataque coordinado.

CNN citó a seis personas familiarizadas con el problema. Según esas fuentes, la agencia organizó llegadas escalonadas de personal mientras determina el alcance de la interrupción. El medio pidió comentarios a la Agencia de Seguridad Nacional; su información no incluye una causa confirmada ni un plazo para restablecer el servicio.

La precisión importa: una caída de la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional no equivale a que toda la agencia haya quedado incomunicada. Un funcionario actual y otro anterior dijeron a CNN que existen redes de respaldo y mecanismos redundantes para transmitir inteligencia urgente al presidente. No se ha establecido que esa capacidad haya sido interrumpida.

Reuters también recogió el reporte, atribuido a CNN, y señaló que no pudo determinar de inmediato la extensión ni la duración de la falla. Su publicación no constituye una confirmación independiente de la causa. Al momento de esta revisión, las fuentes consultadas no aportaban evidencia de un ataque informático contra NSA Net.

De Microsoft a la FAA, una semana de interrupciones

La secuencia merece atención. El jueves 12 de noviembre, una falla de Microsoft 365 dificultó el acceso a servicios como Outlook y Exchange Online, con posibles problemas de conectividad en otras aplicaciones. ENTER.CO explicó después cómo estos episodios exponen la dependencia de las organizaciones frente a los servicios en la nube.

El viernes 13, la Administración Federal de Aviación ordenó detener los despegues en todo Estados Unidos tras un problema técnico. Su página de preguntas y respuestas sitúa el incidente hacia las 3:30 p. m., hora del este, y la reanudación del tráfico a las 8:15 p. m. CNN vinculó el problema con un router en Arkansas; la investigación técnica sigue siendo distinta de una atribución a atacantes.

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El lunes 16 hubo nuevos problemas. United Airlines informó que resolvió una caída generalizada de sistemas que afectó vuelos por despegar, sin impacto en los que estaban en el aire. Según CNBC, la aerolínea no encontró indicios de que fuera un ciberataque. JPMorgan Chase, por separado, atribuyó demoras en algunas transacciones a un error de software en sistemas propios y negó que fuera un incidente cibernético o sistémico.

Esos dos casos no deben convertirse en una afirmación de que todos los bancos dejaron de operar. Los reportes de usuarios sobre otras entidades no prueban una causa compartida. Tampoco hacen de United y la FAA un mismo incidente: una interrupción correspondió a los sistemas de la aerolínea y la otra a la infraestructura de control aéreo.

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La red interna de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo escrutinio

Resulta sospechoso a primera vista que tantas alteraciones de servicios sensibles se acumulen en menos de una semana. La secuencia justifica escrutinio y preguntas sobre mantenimiento, redundancia y capacidad de recuperación. Esa preocupación editorial no demuestra sabotaje: fallas cercanas en el calendario pueden tener causas distintas.

CNN subraya que no hay indicios de ciberataque detrás de los episodios de la Agencia de Seguridad Nacional, la FAA y Microsoft. Las explicaciones disponibles sobre United y Chase tampoco apuntan a una operación maliciosa. No hay base, con la evidencia revisada, para atribuir la secuencia a un país, un grupo o una vulnerabilidad común.

También conviene separar estos incidentes del rumor de un apagón mundial de internet este 17 de noviembre. ENTER.CO publicó una verificación que lo desmiente. La caída de una red clasificada o de un servicio empresarial no confirma una desconexión global ni convierte una advertencia viral en un hecho.

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En NSA Net siguen pendientes los datos que permitirían evaluar la gravedad real: cuándo comenzó la falla, cuántos empleados o instalaciones afecta y cuál es su causa. Esas respuestas, y no la coincidencia de fechas por sí sola, permitirán establecer si existe alguna relación con otras interrupciones.

Fuentes: CNN; Reuters.

Foto de archivo: sede de la Agencia de Seguridad Nacional en Fort Meade, Maryland. National Security Agency / Wikimedia Commons, dominio público en Estados Unidos. Fecha de captura no indicada; recorte 16:9.