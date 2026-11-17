Un lunes más, otra falla masiva. United Airlines reportó este lunes 16 de noviembre una caída generalizada de sus sistemas que afectó los vuelos que estaban por despegar en Estados Unidos, mientras miles de clientes de los principales bancos del país reportaban problemas para entrar a sus cuentas y hacer transferencias. Ambas compañías descartaron que se tratara de ciberataques.

United logró restablecer sus sistemas ese mismo día y aseguró que no había “indicios” de que la falla estuviera relacionada con la ciberseguridad. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que se trató de un problema tecnológico de la aerolínea y no de sus equipos. Según CNBC, el sindicato de pilotos ALPA informó a sus miembros que la caída afectó varias aplicaciones que usan los pilotos; un pasajero dijo que la aerolínea no podía entregar los pesos finales de los vuelos, aunque United no confirmó que esa fuera la causa.

En paralelo, los reportes de fallas bancarias se acumularon en DownDetector durante la tarde. JPMorgan Chase llegó a un pico de cerca de 5.000 reportes, Bank of America superó los 2.100 y Wells Fargo y US Bank rondaron los 1.050 cada uno. Zelle, la plataforma de transferencias, también registró demoras. Chase explicó que todo se debió a “un problema temporal relacionado con un error de software en sistemas de hardware propios”, y aclaró que no fue un incidente cibernético ni sistémico. Truist, PNC y Capital One dijeron que no se vieron afectados.

Cuatro fallas en cinco días

El lunes negro llega al final de una semana dura para la infraestructura tecnológica estadounidense. El jueves 12, una caída de Microsoft 365 dejó sin Outlook, Teams ni Copilot a usuarios de todo el mundo durante casi 24 horas. Según el informe preliminar de la compañía, la causa fue un error de software introducido en una actualización de julio, que permaneció oculto hasta que un cambio en el tráfico de los servidores lo activó. Microsoft lo definió como “un problema técnico no relacionado con ciberataques ni con IA”.

Un día después, el viernes 13, la FAA ordenó una parada general de vuelos en todo Estados Unidos que duró más de cuatro horas, una medida que no se veía desde enero de 2023. La agencia explicó que sus equipos antiguos se volvieron inestables cuando una avalancha de datos inundó su red durante los trabajos de modernización que hacía el contratista L3Harris en una estación de El Dorado, Arkansas. Los funcionarios fueron tajantes: no hay indicios de ciberataque y el incidente no tuvo relación con la caída de Microsoft del día anterior.

¿Tienen algo que ver las vulnerabilidades de PHP?

El contexto alimenta las sospechas. A finales de octubre se revelaron dos fallas críticas en PHP, bautizadas como PHP2Shell (CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619), junto con un error en Brotli, una librería de compresión presente en .NET, PowerShell, Node.js y el propio PHP. Las tres entraron en el catálogo de vulnerabilidades explotadas activamente de la CISA, la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, y obligaron a una ola de parches de emergencia en toda la industria, incluidos los servicios que opera Microsoft.

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna relación confirmada entre esas vulnerabilidades y las caídas de esta semana. Ninguna autoridad ni empresa ha vinculado los cuatro incidentes entre sí, y cada uno tiene una causa técnica oficial distinta: un error de software dormido en Microsoft, equipos antiguos saturados de datos en la FAA, una falla propia en los sistemas de United y un error de software en el hardware de Chase. PHP2Shell, además, ataca servidores web que corren PHP, que no son los sistemas señalados en ninguno de estos casos.

En redes sociales hay quienes sí apuntan a PHP. Liz, una profesora de ciencias de la computación y ciberseguridad conocida en TikTok como @lizthedeveloper, plantea en un video la hipótesis de que la causa de todas estas fallas es “PHP y la falta de financiación de la infraestructura digital durante los últimos 30 años”, y recomienda a sus seguidores actualizar hasta el router de sus casas. Es una teoría que ninguna autoridad ha confirmado.

Patrick Moorhead, analista de Moor Insights and Strategy, lo resumió así para USA Today: no hay evidencia de un ciberataque coordinado. Lo que muestran estas caídas es lo concentrada que está la infraestructura crítica del país, de modo que “cuando una pieza falla, falla a escala nacional”.

Al cierre de esta edición, los reportes en DownDetector seguían a la baja y United operaba con normalidad, aunque la aerolínea todavía no ha explicado qué provocó la caída. La FAA y L3Harris, por su parte, continúan investigando la causa raíz del colapso del viernes.

Fuentes: CNBC, Associated Press.