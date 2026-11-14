Internet desde el espacio: Amazon prepara una red de satélites para competir con Starlink

Imaginar una conexión a internet que no dependa de cables, postes o antenas de telecomunicaciones instaladas en tierra es parte de la apuesta que Amazon lleva varios años desarrollando. La compañía quiere construir una red de más de 3.200 satélites que permita conectarse desde lugares donde instalar fibra óptica resulta complicado o demasiado costoso.

El proyecto se llama Amazon Leo y tiene un reto particular: sus satélites viajan a unos 28.100 kilómetros por hora, a menos de 640 kilómetros de la superficie terrestre. Esto significa que uno de ellos puede mantener la conexión con un usuario durante apenas uno o tres minutos. Después, otro debe tomar su lugar.

El cambio tiene que ocurrir sin que la persona lo perciba. Si alguien está viendo una película, descargando un archivo o participando en una videollamada, no debería experimentar interrupciones cuando la señal pase de un satélite a otro.

Amazon comenzó a trabajar en esta tecnología en 2018. Desde entonces ha desarrollado sus propios satélites, antenas, equipos de comunicación y estaciones terrestres. La inversión inicial supera los 10.000 millones de dólares, de acuerdo con la compañía.

La apuesta responde a un problema que todavía afecta a millones de personas. Amazon cita una cifra de 2.600 millones de habitantes sin acceso fiable a internet. En zonas rurales, regiones montañosas o territorios alejados de las grandes ciudades, llevar una conexión mediante infraestructura tradicional puede requerir inversiones que no siempre resultan viables.

Una conexión que viaja por el espacio

Para entender cómo funcionará Amazon Leo hay que empezar por el equipo que tendrá el usuario. El servicio utiliza una antena plana que se instala en el techo de una vivienda o en las instalaciones de una empresa. Su función es comunicarse con los satélites que pasan sobre ese punto.

A diferencia de las antenas parabólicas tradicionales, este dispositivo utiliza tecnología de matriz en fase. En lugar de moverse físicamente para seguir cada satélite, dirige electrónicamente la señal mientras las naves espaciales atraviesan el cielo.

Los datos enviados por el usuario llegan primero a un satélite. Desde allí pueden viajar a otros mediante enlaces láser hasta encontrar uno que tenga conexión con una estación terrestre. Estas instalaciones reciben la información y la llevan a internet mediante cables de fibra óptica.

El recorrido funciona también en sentido contrario cuando el usuario recibe información. Todo ocurre en milisegundos.

La elección de la órbita terrestre baja tiene una razón técnica. Los satélites tradicionales de internet geoestacionarios se encuentran a unos 35.000 kilómetros de altura. Esa distancia aumenta el tiempo que necesita la señal para completar un recorrido y puede afectar actividades que requieren respuestas rápidas, como los videojuegos o las videollamadas.

Al acercarse a la Tierra, Amazon busca reducir esa demora. Sin embargo, hay una dificultad: cada satélite cubre una superficie relativamente pequeña y la red necesita miles de unidades para mantener una cobertura amplia.

Los primeros usuarios y la expansión de la red

Amazon ya tiene cerca de 400 satélites en órbita y espera comenzar a conectar clientes en determinadas regiones a finales de 2026. La cobertura crecerá con cada lanzamiento hasta completar su constelación inicial de más de 3.200 unidades.

La compañía también trabaja con empresas que necesitan conectividad fuera de las ciudades. Entre sus acuerdos figuran aerolíneas como Delta y JetBlue, además de organizaciones de los sectores energético, financiero, minero y agrícola.

Otra de sus apuestas es desarrollar satélites de segunda generación, con mayor capacidad, y tecnología para conectar directamente dispositivos móviles.

Por ahora, Amazon no ha anunciado una fecha de llegada a Colombia ni las tarifas que tendrán sus planes para hogares. Tampoco basta con tener satélites sobre un territorio para ofrecer el servicio: hacen falta estaciones terrestres, permisos y autorizaciones para utilizar el espectro radioeléctrico en cada país.

La competencia por llevar internet desde el espacio ya tiene protagonistas como Starlink. Amazon quiere entrar en ese mercado con una infraestructura propia y el respaldo de su experiencia en fabricación y servicios de nube. El desafío será convertir miles de satélites en una conexión que funcione de manera estable y que, para quien la utiliza, no tenga nada de extraordinario.