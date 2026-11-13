EE. UU. detiene todos los vuelos por una falla de comunicaciones

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos detiene todos los vuelos en el país hasta nuevo aviso. La orden se emitió este viernes 13 de noviembre “por circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, según el comunicado de la agencia que recoge CNN.

Actualización: la FAA levantó la parada nacional de vuelos tras más de cuatro horas y los vuelos nacionales vuelven a despegar, según CNN. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el sistema de control de tráfico aéreo es muy antiguo y que sus routers se sobrecargaron de datos y dieron información inconsistente, por lo que se apagó el sistema. Había más de 3.500 aviones en el aire cuando se emitió la orden. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que hay “cero evidencia” de un ciberataque, que todo apunta a una falla mecánica, aunque siguen investigando y no lo descartan del todo. También negó cualquier conexión con la caída de Microsoft y afirmó que el público nunca estuvo en peligro. Mullin pidió una “renovación completa” de los sistemas de la FAA, que estimó en unos 50.000 millones de dólares, y Duffy pidió ese monto al Congreso. Duffy advirtió que volver a la normalidad será lento, pero dijo que no debería afectar los viajes de Acción de Gracias. JetBlue y Air Canada cancelaron el resto de sus vuelos de este viernes en Estados Unidos y JetBlue prevé más cancelaciones mañana.

Los vuelos internacionales se manejarán caso por caso, dijo la FAA en su aviso. La orden es una parada general en tierra, algo muy poco común en la aviación estadounidense.

Qué se sabe del problema

Un portavoz de la FAA explicó a CNN que hay un problema de comunicaciones que afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta, las instalaciones que coordinan los vuelos que cruzan el país. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en una publicación en redes sociales que la parada llegó tras un problema de comunicación que afecta a todos esos centros, y que los técnicos de la FAA investigaban.

Cerca de una hora después del anuncio, la FAA dijo que la parada se debió a una “falla temporal de telecomunicaciones” y que, por precaución, se detuvieron todos los vuelos. Según la agencia, todos los vuelos están contabilizados y los internacionales se manejarán caso por caso. Según CNN, dos funcionarios de las fuerzas del orden indicaron que los primeros informes apuntan a que no se trata de un ciberataque. Es información preliminar, no una conclusión oficial.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo a periodistas en la Casa Blanca que por ahora no hay razones para pensar que la parada se deba a una amenaza para el país, aunque no descarta ninguna causa, incluido un ciberataque. Según CNN, también aseguró que no está relacionada con la caída de Microsoft de esta semana. No se ha hablado de un plazo para resolver el problema: “va a tomar algún tiempo” y no se resolverá en una hora.

El corresponsal de aviación de CNN, Pete Muntean, advirtió que las demoras y cancelaciones podrían seguir al menos hasta la noche y tener un efecto en cascada. American Airlines dijo que sus vuelos seguirán afectados el resto del día, y Southwest y United informaron que trabajan con la FAA y que mantienen sus aviones en tierra. La senadora demócrata Tammy Duckworth pidió una investigación “exhaustiva y completa”. Según el servicio de seguimiento Flightradar24, citado por CNN, en el aeropuerto O’Hare de Chicago no despegaba ningún vuelo desde hacía más de dos horas, y en JFK y Washington Reagan los últimos despegues fueron a las 3:35 p. m. Pasadas unas dos horas, la FAA confirmó que la parada sigue vigente; a medida que las instalaciones se recuperen, los vuelos podrán salir una vez que se coordinen con el centro de comando de la agencia en Virginia. JetBlue suspendió temporalmente todas sus salidas. Una fuente de una aerolínea dijo a CNN que la FAA les informó que el origen fue un problema con routers de red, que habría comenzado en el aeropuerto Midway de Chicago y se extendió por todo el país; la FAA no lo ha confirmado públicamente. Algunos aeropuertos ya reportan saturación por aviones que no pueden despegar. Otra fuente de aerolínea citada por CNN dijo que las grandes aerolíneas podrían suspender operaciones por el resto de la noche. Alaska Airlines y Hawaiian Airlines indicaron que los vuelos dentro de Alaska y Hawái, y desde la costa oeste hacia Hawái, aún pueden salir. Una fuente de seguridad de alto nivel dijo a CNN que la respuesta de varias agencias, entre ellas el FBI, DHS y la NSA, aún no identifica un ataque y que las autoridades creen que el problema se debió a una falla de software de comunicaciones, aunque la investigación sigue. Según la firma de datos Cirium, unos 1,5 millones de personas se vieron afectadas por las cancelaciones, y el aeropuerto Reagan de Washington ya no tiene espacio para estacionar aviones.

Un antecedente poco frecuente

De acuerdo con CNN, la última parada nacional de este tipo fue en enero de 2023, cuando falló un sistema de avisos para pilotos. Antes de eso, la anterior se ordenó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Esta semana también hubo otras caídas tecnológicas, como la de Microsoft 365, aunque según Mullin la parada de la FAA no tiene relación con ella.

Quien tenga un viaje con origen, destino o escala en Estados Unidos debería consultar con su aerolínea el estado de su vuelo. Este artículo se basa en lo informado por CNN hasta las 9:02 p. m. (hora del este) y puede cambiar a medida que la FAA publique más detalles.

Fuentes: CNN, FAA.