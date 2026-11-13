Se cayó Claude este viernes y buena parte de sus usuarios se quedó sin poder entrar. Anthropic abrió un incidente a las 4:58 a. m. (hora de Bogotá) por problemas de autenticación en Claude.ai y Claude Code: quien intentaba iniciar sesión, o reconectarse, recibía errores. Según su página de estado, a las 6:05 a. m. la compañía ya había desplegado un arreglo y estaba monitoreando la recuperación.

El incidente figura en status.claude.com con el título “Elevated errors on claude.ai, Claude Code, and platform.claude.com”. El primer aviso de Anthropic fue breve: investigaba un problema con usuarios que se autentican en Claude.ai y Claude Code, sin cifras de afectados. Windows Report reportó miles de quejas en Downdetector durante la caída.

Qué servicios de Claude se vieron afectados

Al momento de revisar la página, Claude.ai aparecía con “interrupción mayor” y Claude Cowork con rendimiento degradado. Windows Report, que consultó la página durante la caída, también ubicó a Claude Console y a Claude Code entre los servicios con problemas. Lo que la página de Anthropic sí mostraba como operativos eran la API (api.anthropic.com), la consola para desarrolladores y los despliegues de Claude en nubes de terceros, así que las aplicaciones que consumen la API directamente no parecían estar entre las más golpeadas.

Anthropic todavía no ha publicado la causa. Tampoco ha dicho cuántos usuarios resultaron afectados ni cuándo se considerará resuelto el incidente: el último mensaje habla de un arreglo desplegado y de monitoreo, no de cierre. Windows Report señaló además que la empresa no vinculó este fallo con la caída de Microsoft del jueves, y la página tampoco lo hace.

El conector de Microsoft 365, un incidente aparte

La misma página de estado mantiene abierto otro incidente, anterior y de origen distinto: el conector de Claude con Microsoft 365. Anthropic empezó a investigarlo el jueves a las 12:52 p. m. (Bogotá) y lo atribuyó a un proveedor externo; después precisó que lo causa un incidente del propio servicio de Microsoft. Según su última actualización, las herramientas de correo, calendario y búsqueda seguían fallando en la mayoría de las solicitudes y Claude para Outlook continuaba afectado.

Es la consecuencia de la caída de Microsoft 365 del jueves, que dejó sin servicio a Outlook, Teams y otros productos. Son dos fallas separadas: una depende de Microsoft y la otra, la de inicio de sesión, es de Anthropic.

Mientras el servicio se normaliza, quien dependa de Claude para trabajar puede seguir el estado en tiempo real en la página oficial. Si el inicio de sesión sigue fallando, conviene esperar y volver a intentar más tarde, y tener a mano otra herramienta para tareas urgentes.

Fuentes: Anthropic (página de estado de Claude), Windows Report