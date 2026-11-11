El juego se traba en el PC: ¿Cómo saber si la culpa es de la red o del equipo?

Cuando un juego se traba en el PC, los síntomas son parecidos: la partida se congela un segundo, el personaje aparece veinte metros atrás o todo avanza a tirones. Antes de culpar al proveedor de internet o de ahorrar para una tarjeta gráfica nueva, hay una bifurcación barata: saber si el problema es la red o el equipo. Se distingue en menos de media hora con pruebas que no cuestan nada.

Primera prueba: juegue sin internet

Si el juego tiene modo sin conexión, desconecte el cable o el Wi-Fi y juegue unos minutos. Si también se traba sin red, el internet queda descartado: el problema está en el equipo o en la configuración del juego. Si solo pasa en partidas en línea, la sospecha se mueve a la red. Es la prueba más tonta y la que más tiempo ahorra cuando el juego se traba.

Si apunta al equipo: mida antes de tocar

El equipo delator es el que se queda sin recursos. Quienes tienen una tarjeta NVIDIA (serie GTX 600 o más reciente) pueden ver los números dentro del juego: la superposición de rendimiento se activa con Alt+R y muestra fotogramas por segundo, temperatura y velocidades de reloj de la GPU, según la documentación de NVIDIA. Fotogramas bajos y constantes con la temperatura disparada suelen contar la historia completa.

Microsoft, en su página de soporte de Xbox para juegos de PC, lista las causas básicas a revisar cuando un juego no rinde: instalar las actualizaciones de Windows y del propio juego, comprobar que el equipo cumple los requisitos del título, garantizar la ventilación del PC, desconectar periféricos innecesarios, bajar la configuración de gráficos y sonido y actualizar los controladores de video y audio. En ese orden: es gratis y resuelve la mayoría de los casos.

Si apunta a la red: el speedtest genérico no alcanza

Un medidor de velocidad común compara contra un servidor cualquiera, no contra el centro de datos del juego, así que un resultado bonito no garantiza nada. Lo que manda son el ping, la variación (jitter) y la pérdida de paquetes contra el servicio que usa. En ENTER ya publicamos la guía para diagnosticar la red para jugar en la nube en diez minutos, con las cifras exactas que exige cada plataforma; el método sirve igual para un juego en línea instalado en el PC.

El orden de los arreglos, de gratis a caro

Primero, baje la configuración gráfica y actualice los controladores. Segundo, cierre descargas, streaming y actualizaciones en otros equipos de la casa mientras juega. Tercero, pásese a cable o a la banda de 5 GHz del Wi-Fi y repita la medición de red. Solo si después de eso los fotogramas siguen bajos con buena temperatura, o el ping sigue alto con cable, tiene sentido hablar de hardware nuevo o de reclamarle al proveedor de internet. Comprar antes de medir es la manera más cara de equivocarse.

Fuentes: Microsoft, NVIDIA.