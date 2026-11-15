Samsung anticipa sus novedades para el CES 2027

Los próximos televisores, equipos de audio y electrodomésticos de Samsung comienzan a perfilarse antes del CES 2027. La compañía dio a conocer los reconocimientos obtenidos por sus nuevas tecnologías, entre ellas una lavadora-secadora con inteligencia artificial capaz de adaptar los ciclos a las características de la ropa.

La Consumer Technology Association (CTA), organizadora de la feria de tecnología que se celebra en Las Vegas, concedió a Samsung 19 premios CES Innovation Awards. De ellos, cuatro corresponden a la categoría Best of Innovation, que distingue propuestas por sus avances en diseño e ingeniería.

Según el comunicado oficial publicado por Samsung, las pantallas concentraron 13 reconocimientos, seguidas de los semiconductores con tres, los dispositivos móviles con dos y los electrodomésticos con uno.

Los galardones corresponden a productos y tecnologías seleccionados antes de la feria. Por tanto, recibir un premio no significa que todos los equipos hayan sido presentados comercialmente.

Nuevos televisores y barras de sonido para 2027

La división de pantallas obtuvo dos premios Best of Innovation y otros 11 reconocimientos relacionados con televisores, monitores, barras de sonido y servicios de la generación 2027.

Aunque Samsung confirmó estas categorías, el anuncio no identifica los modelos premiados ni detalla sus tecnologías de imagen y audio. Tampoco especifica tamaños, resoluciones o características de conectividad.

Esta distinción resulta importante para quienes estén considerando renovar su televisor. Los reconocimientos anticipan la próxima generación de productos, pero todavía no permiten comparar sus prestaciones con las de los equipos disponibles en el mercado.

La lavadora-secadora que ajusta los ciclos con IA

Una de las novedades más concretas corresponde a la Bespoke AI Laundry Combo, que integra las funciones de lavado y secado en un mismo aparato.

El equipo incorpora un intercambiador de calor de gran capacidad. Samsung afirma que este componente permite alcanzar un rendimiento de secado comparable al de una máquina independiente, aunque no presentó cifras de duración de los ciclos que permitan evaluar esa afirmación.

Su función AI Custom+ utiliza sensores para identificar el peso de la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad. Con esa información, recomienda un programa de lavado adecuado para las prendas introducidas.

Otra característica es Auto Open Door+, un sistema que abre automáticamente la puerta cuando termina el proceso de lavado y secado. Su finalidad es facilitar la ventilación del interior después de finalizar el ciclo. El comunicado no proporciona cifras de ahorro de agua, electricidad o detergente para esta versión.

Los plegables y las memorias también reciben premios

En dispositivos móviles, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Fold8 Ultra consiguieron los otros dos premios Best of Innovation.

El primero incorpora una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una principal de 7,6 pulgadas, con proporciones orientadas al consumo de videos y videojuegos.

Por su parte, el Fold8 Ultra estrena la denominación Ultra dentro de esta familia plegable. Cuenta con un panel principal de 8 pulgadas y una batería de 5.000 miliamperios-hora (mAh).

En semiconductores fueron reconocidos los módulos LPDDR5X SOCAMM2 y DDR5 RDIMM, destinados a servidores y centros de datos de inteligencia artificial. A ellos se suma UFS 5.0, una tecnología de memoria integrada orientada a equipos que ejecutan funciones de IA directamente en el dispositivo.

Samsung publicará la lista completa de productos premiados el 4 de enero de 2027. Dos días después comenzará el CES, que se celebrará hasta el 9 de enero en Las Vegas. La compañía exhibirá allí sus novedades, aunque todavía no ha comunicado precios ni fechas de comercialización para los nuevos equipos domésticos mencionados en el anuncio.

Imagen: Samsung / Composición editada con IA (ChatGPT) por ENTER.CO.