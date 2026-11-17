Las cocinas ya no tienen necesariamente las dimensiones que tenían hace algunos años. En viviendas con áreas más reducidas, instalar una nevera, una estufa, un horno y disponer de superficies para preparar alimentos implica distribuir cada centímetro. Esta situación está llevando a los fabricantes de electrodomésticos a replantear el tamaño y las capacidades de sus productos.

Uno de los retos está en los hornos. Durante años, incorporar uno de estos equipos significaba reservar un espacio considerable dentro de la cocina. Ahora, la industria comienza a explorar alternativas que permitan mantener distintas posibilidades de preparación sin depender de instalaciones tan amplias.

En Colombia, esta tendencia empieza a reflejarse en nuevos desarrollos de fabricación nacional. Haceb presentó una línea de hornos de dimensiones compactas que incorpora un modelo a gas y versiones con función Air Fryer. La propuesta introduce una combinación que responde a una necesidad concreta: reducir el espacio de instalación sin disminuir proporcionalmente la capacidad interior.

De acuerdo con las especificaciones de la compañía, los equipos ofrecen un 24 % más de espacio de cocción frente a otras alternativas del mercado. Entre sus posibilidades está preparar pizzas de hasta 30 centímetros de diámetro, además de alimentos que requieren recipientes de mayor tamaño, como lasañas y carnes.

La innovación no está únicamente en reducir las dimensiones de un electrodoméstico. El desafío técnico consiste en reorganizar sus componentes y aprovechar mejor el volumen disponible para que el tamaño exterior no determine todas sus posibilidades de uso.

El tamaño de la vivienda también influye en la tecnología del hogar

La distribución de las viviendas tiene efectos que van más allá de la arquitectura. También condiciona qué electrodomésticos pueden instalarse, cuáles resultan funcionales y qué características terminan siendo más relevantes para los compradores.

El material de lanzamiento recoge estudios inmobiliarios de varios países latinoamericanos que reportan una reducción del tamaño promedio de las viviendas, de 60 a 45 metros cuadrados en los últimos 15 años. Aunque el dato no corresponde exclusivamente a Colombia, permite observar un cambio que también plantea preguntas para el mercado nacional.

Las condiciones de acceso a la energía añaden otra variable. Según cifras del DANE citadas en el documento, el 91 % de los hogares colombianos cuenta con una solución de cocción, el 70 % tiene acceso al gas natural y cerca de un millón todavía cocina con leña. Esto significa que el desarrollo de equipos domésticos también debe responder a distintas condiciones de infraestructura y consumo.

La fabricación local es otro componente de esta industria. Haceb produce entre 6.500 y 7.000 soluciones de cocción al día, entre fogones y otros equipos, y comercializa alrededor de 42.000 parrillas eléctricas mensuales.

La evolución de estos productos muestra cómo la tecnología doméstica cambia al ritmo de las viviendas y los hábitos familiares. Los controles digitales, los sistemas de seguridad y las funciones adicionales se han incorporado progresivamente a los equipos de cocina.

Ahora, el aprovechamiento del espacio se suma a esa lista de desafíos. Para los fabricantes, la dificultad consiste en conseguir que los electrodomésticos ocupen menos lugar sin que eso signifique renunciar a las funciones que los hogares necesitan.