El televisor muestra el escritorio del portátil, pero el sonido sigue saliendo del computador. Antes de comprar otro cable HDMI, revise qué salida de audio eligió Windows 11. Tener imagen en la pantalla externa no prueba que el sistema esté enviando también el sonido al dispositivo que usted quiere escuchar.

Microsoft incluye esa comprobación entre los primeros pasos para resolver problemas de audio. HP también recomienda seleccionar el equipo HDMI como salida predeterminada. Esta guía reúne instrucciones documentadas por ambos fabricantes; no es el resultado de una prueba con un televisor o un cable específicos.

HDMI sin sonido: empiece por la salida

Deje conectado el cable. Compruebe el puerto usado y la entrada seleccionada en el televisor. HP recuerda que, si el cable está en HDMI 2, la pantalla debe tener seleccionada esa entrada. Si ya ve la imagen correcta, continúe con el audio. Abra el selector de sonido de Windows. Pulse el icono del altavoz en la barra de tareas y despliegue la lista de salidas. Elija el televisor o dispositivo externo, en lugar de los altavoces del portátil o unos audífonos conectados. Revise volumen y silencio en ambos extremos. Compruebe el volumen del televisor, el de Windows y el de la aplicación que reproduce el contenido. Microsoft advierte que algunas aplicaciones tienen sus propios controles. Confirme la salida en Configuración. Vaya a Inicio, Configuración, Sistema y Sonido. En Salida, seleccione el dispositivo que quiere usar. Microsoft indica que esa selección lo establece como salida predeterminada.

Una salvedad evita una búsqueda inútil: un monitor externo puede no tener altavoces incorporados. Microsoft pide comprobarlo antes de escogerlo como salida. Si es su caso, el destino del audio debe ser un equipo que sí pueda reproducirlo, como los altavoces del computador o unos audífonos.

Si el televisor no aparece en la lista

HP explica cómo revisar los dispositivos ocultos desde el Panel de control de Windows: abra Sonido y entre en la pestaña Reproducción. Con el cable HDMI conectado, pulse con el botón derecho dentro de la lista y active las opciones para mostrar dispositivos deshabilitados y desconectados. Los nombres y las pantallas pueden variar según el equipo y el controlador.

Si el dispositivo aparece, compruebe su estado y selecciónelo como salida cuando corresponda. Si continúa sin audio, ejecute el solucionador de problemas de la aplicación Obtener ayuda de Windows 11. Microsoft lo propone como diagnóstico automático; no garantiza que pueda reparar todas las causas.

El fabricante también recomienda revisar las actualizaciones de Windows y los controladores cuando los pasos anteriores no funcionan. Si el fallo empezó después de una actualización, su guía contempla volver al controlador anterior. No conviene empezar desinstalando componentes: primero identifique el dispositivo y consulte las instrucciones de su fabricante.

HDMI transporta señales de audio y video, pero sus capacidades concretas dependen de la conexión y del equipo. La evolución del estándar HDMI no sustituye esa revisión. Para este síntoma, anote dónde sí se escucha y qué salida aparece elegida: esos dos datos permiten explicar el problema al soporte sin reducirlo a “el televisor no suena”.

Fuentes: Microsoft Support, HP Support.