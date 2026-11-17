En los últimos días han circulado mensajes en redes sociales que advierten sobre un supuesto apagón mundial de internet, acompañado de cortes de electricidad y fallas en los servicios bancarios. Sin embargo, no existe evidencia que respalde estas afirmaciones ni anuncios oficiales que anticipen una interrupción de esa magnitud.

Una de las versiones del rumor asegura que este 17 de noviembre de 2026, 33 países quedarían afectados durante 72 horas. Entre los argumentos utilizados para respaldar esta teoría figura un ejercicio de emergencia programado por las autoridades estadounidenses, cuyo propósito es completamente diferente.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) realizará este 17 de noviembre una prueba del Sistema de Alertas de Emergencia, hacia las 2:20 p. m., hora de la costa este estadounidense, equivalente a la de Colombia. El mensaje se transmitirá en Estados Unidos por radio y televisión, no por celulares, para comprobar los mecanismos de comunicación ante emergencias.

Otra de las supuestas evidencias es un episodio de Los Simpson, estrenado el 19 de noviembre de 2023, en el que aparece un diario con la fecha del 17 de noviembre. La escena hace referencia a un corte eléctrico ficticio en Springfield, pero no especifica el año.

A esto se suman las recomendaciones de la Unión Europea para disponer de un kit de supervivencia de 72 horas. Esta iniciativa, planteada desde marzo de 2025, forma parte de una estrategia de preparación ante posibles emergencias y no responde a una amenaza prevista para este martes.

¿Por qué es tan difícil desconectar internet en todo el mundo?

Internet no depende de un único centro de control. Según Internet Society, organización dedicada al desarrollo de la conectividad global, su infraestructura está integrada por decenas de miles de redes independientes e interconectadas, administradas por operadores, empresas, gobiernos y otras instituciones.

Esta arquitectura descentralizada dificulta una desconexión simultánea a escala planetaria, aunque no impide que incidentes como daños en cables submarinos, fallas eléctricas o ciberataques provoquen interrupciones regionales.

Incluso acontecimientos como la reciente caída de Microsoft 365 pueden impedir el acceso a aplicaciones utilizadas en numerosos países sin que esto signifique que se haya perdido la conexión a internet.

Si durante la jornada se presentan problemas de conectividad, es posible consultar Cloudflare Radar, una plataforma que monitorea las interrupciones y las variaciones del tráfico digital en diferentes regiones del mundo.

Tampoco hay motivos para retirar dinero de los bancos, modificar la configuración del celular o realizar compras de emergencia a raíz de estos mensajes. Antes de compartir una advertencia, conviene comprobar su procedencia en los canales oficiales de las autoridades.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)