Un cambio en la temperatura puede arruinar toneladas de alimentos sin necesidad de que un atacante entre físicamente a un supermercado. Eso fue lo que ocurrió en Francia, donde un ciberataque contra sistemas de refrigeración de cientos de establecimientos obligó a desechar productos frescos y congelados, con pérdidas económicas estimadas en varias decenas de millones de euros.

El ataque se registró durante la noche del 11 de octubre de 2026 y afectó a cadenas como Intermarché, Netto, Carrefour, Monoprix, E.Leclerc y Coopérative U. Según la información publicada por Deutsche Welle, los atacantes habrían accedido a los sistemas de regulación frigorífica y modificado a distancia los parámetros de temperatura.

El resultado fue una alteración del funcionamiento de los equipos encargados de conservar los alimentos. Algunos sistemas llegaron a registrar temperaturas de hasta 50 grados, según la información citada por EFE. Ante el riesgo de que la mercancía hubiera perdido las condiciones adecuadas de conservación, los supermercados tuvieron que retirar productos de las neveras y congeladores.

Pero ¿cómo puede un hacker atacar un refrigerador? La respuesta está en la tecnología que permite controlar estos equipos de forma automatizada.

Los refrigeradores también pueden ser una puerta de entrada para los hackers

Los sistemas de refrigeración industrial utilizan controladores electrónicos y programas que regulan la temperatura, activan ciclos de funcionamiento y permiten supervisar los equipos. En instalaciones conectadas, algunos de estos parámetros pueden administrarse de forma remota.

Si un atacante consigue acceso a esos sistemas, puede alterar su configuración sin necesidad de manipular físicamente los refrigeradores. En lugar de bloquear una página web o robar archivos, puede interferir con un proceso físico que resulta esencial para el funcionamiento del negocio.

En el caso francés, una fuente cercana a la investigación señaló que el ataque tuvo como objetivo sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss. La compañía explicó que la mayoría de las unidades afectadas eran equipos antiguos que habían llegado al final de su vida útil y ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad.

La antigüedad de estos dispositivos puede aumentar los riesgos cuando permanecen conectados y sin mantenimiento. Sin embargo, la información disponible no permite determinar qué vulnerabilidad específica aprovecharon los atacantes ni cómo consiguieron acceder a los sistemas.

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¿Los hackers robaron datos personales? Hasta ahora, la información sobre este caso apunta a la manipulación de los controles de refrigeración y a las pérdidas de alimentos. No hay confirmación en los datos publicados de que se hayan sustraído bases de datos de clientes, contraseñas o información bancaria. Tampoco se ha establecido públicamente quién estuvo detrás del ataque.

La Fiscalía de París abrió una investigación para identificar a las víctimas, evaluar los daños y esclarecer también los incendios reportados. Las autoridades francesas de ciberseguridad fueron movilizadas para apoyar a los establecimientos afectados y coordinar acciones con sus homólogos europeos.

El caso expone un riesgo que va más allá de los computadores y los celulares. Cuando los equipos industriales se conectan a redes informáticas, una intrusión digital puede terminar afectando productos, operaciones y servicios físicos. Por eso, mantener los sistemas actualizados, reemplazar equipos que ya no reciben soporte y restringir el acceso remoto son medidas importantes para reducir la exposición.

En los supermercados franceses, el daño ya se tradujo en alimentos perdidos y millones de euros en mercancía afectada. La investigación deberá establecer cómo se produjo la intrusión y si hubo otras consecuencias, además de la alteración de la temperatura.