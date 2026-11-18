Las fallas recientes en pagos, aeropuertos y supermercados ponen en riesgo algo más que los servicios. Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes aprovechan estas interrupciones para enviar mensajes que simulan venir de las empresas afectadas. Saber cómo evitar estafas en estas circunstancias puede ayudar a proteger tus datos personales y financieros.

Chetrice Romero, asesora principal del bufete Ice Miller, pide desconfiar de cualquier solicitud inesperada de datos. Los bancos ya conocen el número de cuenta de sus clientes, así que un aviso que lo pida es señal de alerta.

Su consejo es no responder y contactar directamente a la entidad por los canales oficiales que ya conoces, o verificar con tu empleador si parece laboral. También recomienda revisar qué tan preparado estás si la tecnología falla por más de un par de horas o días.

Las autoridades financieras y de ciberseguridad de Estados Unidos añaden recomendaciones concretas. No abras enlaces que recibas por mensajes de texto o correos electrónicos inesperados y nunca compartas contraseñas ni códigos de verificación. Cuando se restablezca el servicio, revisa los movimientos de tu cuenta.

Las interrupciones pueden tener causas distintas. Microsoft atribuyó su caída a un defecto técnico introducido meses atrás, que salió a la luz tras un cambio en su red, y descartó cualquier actividad maliciosa. Por su parte, Apple explicó que la falla se produjo tras una actualización interna. Nadie ha establecido una causa común entre estos casos.

El investigador colombiano José Pino anticipa que estas fallas se repetirán. En una entrevista explicó que, ante un riesgo inminente, las propias empresas podrían decidir parar sus plataformas y sacarlas del aire para contener el daño.

¿Por qué podrían aumentar los ciberataques en 2027?

Su respuesta apunta a la inteligencia artificial. Las herramientas gratuitas de esa tecnología abaratan las agresiones y, en su análisis, los episodios de estas semanas podrían ser una prueba de impacto. En otra conversación fue más allá y vaticinó “ciberataques 100 % autónomos de principio a fin”, capaces de identificar vulnerabilidades en minutos sin intervención humana.

También advierte que Colombia llega mal preparada a ese escenario. “Se roban millones de cédulas, que quedan filtradas en internet, y no pasa nada”, afirmó. Y añadió que “las entidades bancarias más grandes” del país “tienen sistemas muy viejos”.

El investigador prevé más ataques de gran escala en 2027 y recomienda que las organizaciones que administran información y recursos asuman la responsabilidad de protegerlos, sin dejarla solo en manos de cada persona. Su pronóstico no establece la causa de cada interrupción ni permite anticipar qué plataforma será la próxima en fallar.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)