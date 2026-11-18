NGINX, el servidor web de código abierto que mueve más de 225 millones de sitios en internet, publicó este miércoles una actualización de seguridad que corrige diez vulnerabilidades. Dos de estas fallas en NGINX, ambas en el protocolo HTTP/2, permitirían a un atacante ejecutar código a distancia en un servidor sin necesidad de usuario ni contraseña, como demostraron los investigadores que reportaron el problema.

Cuando alguien visita una página web, muchas veces es NGINX el programa que recibe la solicitud, la cifra y la dirige a la aplicación correcta: funciona como la portería de buena parte de internet. Por eso una falla en este software no compromete un solo sitio. Un mismo servidor puede dar entrada a varias páginas y APIs, y el problema está en NGINX mismo, no en el código de cada sitio, por bien protegido que esté.

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Las fallas en NGINX: una estuvo escondida más de diez años

Las dos vulnerabilidades más serias, identificadas como CVE-2026-123633 y CVE-2026-123007, están en la forma en que NGINX maneja las conexiones HTTP/2, el protocolo con el que cargan hoy la mayoría de los sitios modernos. Los investigadores de Wiz, que reportaron los fallos a F5 (la empresa detrás de NGINX) y trabajaron con su equipo en las correcciones, les asignaron una gravedad de 9,2 sobre 10 y demostraron que es posible ejecutar código incluso en un servidor que solo entrega archivos estáticos, sin aplicación detrás. Quien aprovechara una de estas fallas podría robar datos, alterar el contenido de las páginas o dejar los servicios fuera de línea. La segunda de ellas existía desde la versión 1.9.5, lanzada en 2015: pasó más de una década sin ser detectada.

No todos los servidores con NGINX están expuestos. Para aprovechar estas fallas en NGINX hace falta que el servidor tenga habilitado HTTP/2, una configuración muy común pero no universal, y el resto de las vulnerabilidades corregidas este miércoles solo afectan a configuraciones específicas, como el proxy de correo o el uso de HTTP/3. El CERT de la Unión Europea, que calificó con 8,1 sobre 10 las cinco fallas que permiten ejecutar código, afirma que hasta ahora no hay reportes de que se estén explotando.

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Qué hacer si su sitio funciona con NGINX

La corrección ya está disponible. Las versiones 1.30.7 (rama estable) y 1.31.9 (rama principal) del programa de código abierto incluyen todos los parches, según el aviso oficial de seguridad de NGINX, y quienes usan NGINX Plus, la versión comercial, deben ir a las 37.0.8.1 o 37.3.0.1. La recomendación del CERT europeo es actualizar cuanto antes, empezando por los servidores que están expuestos a internet. Si la actualización no puede hacerse de inmediato, desactivar temporalmente HTTP/2 mitiga las dos fallas más serias.

Un apunte importante para quienes administran su propio servidor: si NGINX llegó como parte de una distribución Linux como Ubuntu, Debian o Red Hat, la corrección no necesariamente aparecerá con esos números de versión. Las distribuciones suelen incorporar los parches de seguridad sobre su propia versión del programa, así que lo importante es aplicar cuanto antes las actualizaciones de seguridad que el sistema tenga pendientes.

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El caso también deja una señal sobre cómo se descubren hoy estas fallas. Cinco equipos de investigación (Wiz Research, Ikotas Labs, Metnir, Rapid7 y Xint) dieron con las mismas vulnerabilidades de forma independiente, y Wiz usó modelos de inteligencia artificial para confirmar que eran explotables. Es el mismo patrón que apareció el mes pasado con las fallas de PHP: la IA está acortando el tiempo que un error puede permanecer oculto en el código que sostiene internet.

Los parches se publicaron tras una divulgación coordinada: los investigadores reportaron las fallas en privado y F5 tuvo las correcciones listas antes de hacerlas públicas. Con los detalles ya al alcance de cualquiera, la carrera ahora es entre quienes actualizan sus servidores y quienes intentan aprovecharse de los que no lo hagan.

Fuentes: NGINX Security Advisories y Wiz.