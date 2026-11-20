El Motorola Signature 27 comienza su etapa de comercialización en Estados Unidos con las reservas anticipadas abiertas y una promoción que incluye un reloj inteligente. Aunque el celular ya había sido presentado oficialmente, ahora se conocen las condiciones de compra de un modelo que llegará con una batería de mayor capacidad que la prevista para Alemania.

Desde el 19 de noviembre, el equipo se puede reservar en Motorola, Amazon y Best Buy. Su disponibilidad general está prevista para el 26 de noviembre de 2026, una semana después de la apertura de los pedidos anticipados.

El precio oficial es de 1.599,99 dólares para la configuración desbloqueada de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Esta versión no exige contratar un plan con una operadora específica, aunque la compatibilidad con las redes debe comprobarse antes de comprarla.

Se ofrece en dos acabados Pantone. Coal Smoke presenta un tono gris oscuro, mientras que Capulet Olive tiene una tonalidad verde oliva. Ambos forman parte de la propuesta de diseño que Motorola presentó a comienzos de noviembre.

Motorola incluye un reloj inteligente en su promoción

Uno de los incentivos de lanzamiento es un Moto Watch Ultra gratuito con la compra del dispositivo en la tienda oficial de Motorola. El beneficio forma parte de la campaña de preventa comunicada el 19 de noviembre y está sujeto a las condiciones y existencias de la promoción.

En cuanto al equipo, incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, una pantalla OLED de 6,8 pulgadas y un sistema fotográfico encabezado por un sensor Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles. Incluye además un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos.

La batería estadounidense tiene una capacidad anunciada de 7.000 mAh y admite carga por cable de 90 W e inalámbrica de 50 W. En Alemania, en cambio, se comercializará una versión de 5.500 mAh. Según explicó Motorola, la diferencia responde a requisitos regulatorios locales de ese país relacionados con el transporte de baterías de litio.

Los registros europeos muestran variantes con capacidades diferentes. En las pruebas estandarizadas de la etiqueta energética de la Unión Europea, el modelo de 5.500 mAh registra 61 horas y 29 minutos por carga, frente a las 77 horas y 45 minutos de la versión de mayor capacidad. Estas cifras no equivalen necesariamente a la autonomía cotidiana.

El celular llega con Android 17 y una política de siete actualizaciones del sistema operativo, junto con hasta siete años de soporte de seguridad. Motorola también anuncia protección IP68 e IP69 frente al agua y al polvo, bajo condiciones específicas de laboratorio.

Imagen: Motorola