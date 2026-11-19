Usar el mismo número en dos celulares sin tener que trasladar manualmente la tarjeta SIM podría ser posible con una nueva función de Android. Una revisión del código de una de las aplicaciones de Google ha revelado que la compañía trabaja en una herramienta que permitiría trasladar automáticamente el servicio de telefonía móvil de un dispositivo a otro.

La función, denominada Fast Switch, fue identificada el 16 de noviembre en una reciente actualización de SIM Manager, la aplicación de Google encargada de gestionar las tarjetas SIM y eSIM (su versión digital).

Según los fragmentos de código descubiertos, la conexión a la red móvil se activaría automáticamente en el equipo que se desbloquee. De esta manera, sería posible alternar entre ambos teléfonos sin tener que realizar una transferencia manual cada vez que se quiera utilizar el otro.

La herramienta estaría pensada para una misma persona que utiliza habitualmente dos teléfonos. Sin embargo, los textos encontrados no indican que ambos puedan mantener activa la misma línea telefónica simultáneamente.

Qué requisitos tendría Android Fast Switch

Para utilizar el mismo número en dos celulares sería necesario iniciar sesión con la misma cuenta de Google en los equipos, designar uno como principal y otro como secundario, y aceptar la solicitud para compartir la línea.

Además, las instrucciones identificadas sugieren que sería necesario activar previamente la SIM que se desea compartir. Entre los mensajes de advertencia figuran referencias a tarjetas incompatibles con esta modalidad.

Por ahora, existen indicios de que la función llegaría a los celulares Pixel. Google no ha confirmado su lanzamiento, los modelos compatibles ni las condiciones que podrían establecer los operadores de telefonía móvil.

Apple ya permite alternar entre dos iPhone

iPhone Handoff ya permite alternar una línea entre dos iPhone con iOS 27, asociados a la misma cuenta de Apple y con una eSIM de un operador compatible. El número solo permanece activo en uno de los equipos a la vez.

Google, por su parte, ha trabajado en simplificar la transferencia de eSIM entre dispositivos, incluso entre iOS y Android.

Uno de los aspectos que todavía se desconoce de Fast Switch es si permitirá sincronizar el historial de llamadas entre ambos celulares, además de trasladar el acceso a la red móvil.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)