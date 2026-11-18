Xiaomi avanza en los preparativos para presentar la próxima generación de celulares de su serie Turbo. Una certificación de radio obtenida en China anticipa la llegada de esta familia de dispositivos, cuyo lanzamiento, según las previsiones, tendría lugar en enero de 2027.

Según el registro de certificación de radio divulgado el 17 de noviembre, un equipo identificado con el número de modelo M407CF obtuvo el certificado SRRC el pasado lunes 16. Se trata de una autorización que regula el uso de frecuencias de radio en dispositivos electrónicos comercializados en el mercado chino.

El documento fue expedido a nombre de Xiaomi Communications Technology Co. y recoge la compatibilidad con tecnologías de conectividad inalámbrica como 5G, Wi-Fi y Bluetooth.

Aunque los reportes relacionan este registro con la serie Redmi Turbo 6, todavía no se ha precisado a cuál de las dos versiones corresponde el número de modelo. Tampoco se ha anunciado oficialmente la fecha de presentación.

El Max tendría una pantalla de 7 pulgadas y 185 Hz

Según filtraciones atribuidas a Digital Chat Station, el modelo Max incorporaría un panel plano de 7 pulgadas con resolución 2K y una frecuencia de actualización de hasta 185 Hz. Esta última cifra indica cuántas veces por segundo puede renovarse la imagen.

En comparación, el POCO X8 Pro Max, equivalente comercial del Redmi Turbo 5 Max en mercados como India, dispone de una pantalla OLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz.

Otro de los cambios estaría en los bordes frontales. Xiaomi habría empleado una técnica de moldeo por inyección a baja presión (LIPO), un proceso de fabricación que permitiría reducir el grosor de los marcos que rodean el área de visualización.

En cuanto a su apariencia exterior, una imagen del modelo Max difundida en julio mostraba un módulo de cámaras traseras en forma de visera horizontal, similar al de los celulares Google Pixel. Esta distribución supondría un cambio estético respecto a la generación anterior.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).