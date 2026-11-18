Samsung habría definido la apariencia del sistema fotográfico trasero de sus próximos celulares de gama alta. Una nueva filtración apunta a que las dos versiones más avanzadas de la familia compartirían la distribución de sus lentes, dejando atrás la propuesta de una barra horizontal que había aparecido en imágenes anteriores.

El informante Ice Universe publicó el 15 de noviembre en X un boceto del diseño trasero del Galaxy S27 Ultra y S27 Pro. Según sostiene, se trataría de la disposición definitiva de ambos dispositivos, aunque Samsung todavía no ha presentado oficialmente los equipos.

La ilustración muestra dos lentes de mayor tamaño alineados verticalmente en el costado izquierdo y uno más pequeño a la derecha. En la zona superior central se observa el flash, acompañado de un pequeño punto cuya función no se identifica en el boceto. Los componentes aparecen rodeados de anillos individuales sobre una superficie plana con esquinas redondeadas.

Esta distribución coincide con las especificaciones fotográficas adelantadas anteriormente, según las cuales el modelo Ultra pasaría de cuatro cámaras traseras a tres.

El zoom óptico marcaría la diferencia entre los dos modelos

Ambas versiones incorporarían un sensor principal Samsung ISOCELL HP6 de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles.

La diferencia estaría en el teleobjetivo. Mientras que el Pro ofrecería un zoom óptico de 3x, el Ultra conservaría el de 5x y perdería uno de los dos lentes dedicados a fotografiar objetos a distancia que incluye su antecesor.

Pantallas de distinto tamaño y carga rápida de 60 W

Otra característica que compartirían los celulares sería el material OLED M16 de Samsung Display, empleado en la fabricación de sus paneles. El Pro tendría una pantalla de 6,5 pulgadas, mientras que la versión superior mantendría las 6,9 pulgadas y conservaría la función Privacy Display, que restringe la visibilidad del contenido desde determinados ángulos.

En cuanto a la batería, las capacidades estimadas serían de 5.200 y 5.700 miliamperios-hora (mAh), respectivamente. Los dos admitirían carga rápida por cable de 60 W.

La presentación de la próxima generación de dispositivos Galaxy S tendría lugar, según los reportes, entre enero y febrero de 2027.

Imagen: Ice Universe / Weibo.