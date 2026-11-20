Honor confirmó que su próxima generación de celulares tendrá una batería de gran capacidad en todas sus versiones, un dato que hasta hace unos días aparecía únicamente en filtraciones. La compañía anunció además cuándo presentará oficialmente los dispositivos en China, donde ya se encuentran disponibles para reserva.
Los Honor 700, Honor 700 Pro y Honor 700S incorporarán una batería Qinghai Lake de 9.000 mAh. La información fue confirmada por el fabricante el 12 de noviembre y supone una actualización frente a los reportes anteriores, que mencionaban esa capacidad sin precisar qué modelos la recibirían.
La página oficial de Honor señala una capacidad típica de 9.000 mAh y una nominal de 8.760 mAh. La típica es el promedio de capacidad de las baterías de un mismo lote; la nominal es el valor mínimo de referencia declarado por el fabricante.
Esto no significa necesariamente que los tres ofrezcan idéntica autonomía, ya que el consumo dependerá de sus pantallas, procesadores y demás componentes.
La compañía anunció que la presentación oficial será el 23 de noviembre de 2026 a las 2:30 p. m. en Wuhan, China, equivalente a la 1:30 a. m. de ese mismo día en Colombia. Durante el evento se conocerán los precios y las condiciones de comercialización de cada versión.
La familia Honor 700 ya se puede reservar en China
Los tres celulares ya aparecen disponibles para reserva en China, entre otros canales, en JD.com. Aunque todavía no se han anunciado sus precios oficiales, la apertura de este proceso permite registrar el interés antes de la presentación.
Honor también había mostrado el diseño de los tres dispositivos con pantalla trasera, una característica que compartirán las versiones estándar, Pro y 700S. Este pequeño panel, integrado en el módulo fotográfico, permitirá consultar información y utilizar determinadas funciones desde la parte posterior del equipo.
Las diferencias entre modelos estarán en otros componentes. Los reportes previos apuntan a configuraciones distintas de procesador, memoria y cámaras, aunque no todas las especificaciones se han confirmado oficialmente.
Por ahora, el lanzamiento anunciado corresponde al mercado chino. Honor no ha confirmado si estos celulares llegarán a otros países ni las fechas de una posible comercialización internacional.
Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)