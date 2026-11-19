Los próximos celulares de Apple ya tendrían un calendario de fabricación definido para algunos de sus componentes. Información procedente de la cadena de suministro en Corea del Sur apunta a que los proveedores se preparan para fabricar los paneles de los equipos que completarán la nueva generación.

De acuerdo con un informe publicado este 18 de noviembre, Samsung Display y LG Display estarían ajustando sus operaciones con miras al lanzamiento del iPhone 18 y el iPhone Air 2 en marzo de 2027. Por ahora, Apple no ha confirmado esta fecha.

LG Display comenzaría la fabricación en masa de paneles OLED a finales de diciembre de 2026, mientras que Samsung Display lo haría en enero del próximo año. Ambas compañías compartirían los pedidos destinados al modelo estándar, pero la segunda sería la única encargada de suministrar este componente para la versión ultradelgada.

Los nuevos plazos responden a que los fabricantes de pantallas mantienen como prioridad los pedidos del iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone Duo hasta finales de este año.

En cuanto a las características del Air de segunda generación, filtraciones anteriores apuntan a la incorporación de una doble cámara trasera de 48 megapíxeles, una batería de mayor capacidad y el procesador A20.

Apple distribuiría sus lanzamientos en dos épocas del año

La llegada de estos celulares durante el primer trimestre de 2027 reforzaría el cambio en la estrategia comercial del fabricante estadounidense, que reservaría septiembre para la presentación de sus equipos de gama alta y marzo para las versiones estándar, ultradelgadas y más asequibles.

Aunque esta distribución sería una novedad para los modelos principales, existen antecedentes de anuncios durante los primeros meses del año. El iPhone 16e debutó en febrero de 2025, mientras que su sucesor llegó al mercado en marzo de 2026.

Entre los dispositivos previstos para la primera mitad de 2027 figura el iPhone 18e, la alternativa más económica de la familia. Sin embargo, este equipo no aparece mencionado en el reciente informe.

Imagen: Apple