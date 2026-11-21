El próximo Redmi Note 18 5G podría llegar al mercado internacional con una batería más grande, pero sin una renovación importante de sus componentes. Una filtración difundida a mediados de noviembre señala que Xiaomi estaría preparando una actualización limitada frente a la generación actual.

Según el informante PaperKing13, la versión global incorporaría una batería de 8.100 mAh, frente a los 7.700 mAh del Redmi Note 17 5G. La diferencia sería de 400 mAh, equivalente a un incremento aproximado del 5,2 %.

En China, el aumento sería mayor. El dispositivo pasaría de 8.000 a 8.888 mAh, una diferencia de 888 mAh, equivalente al 11,1 %. La potencia de carga se mantendría en 45 W para ambos mercados, según los datos compartidos.

Las cifras proceden de capturas de propiedades internas y referencias comerciales atribuidas al nuevo celular. Aunque apuntan a dos configuraciones regionales, todavía no existe una ficha oficial que permita confirmar estas especificaciones.

El incremento de batería tampoco permite calcular cuántas horas adicionales de autonomía ofrecería el dispositivo. La duración real dependerá del consumo de sus componentes y de las condiciones de uso.

La misma filtración sostiene que el nuevo teléfono sería prácticamente una versión del Redmi Note 17 5G con una batería diferente. Esta comparación apunta a que conservaría el procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, la pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas a 120 Hz y la cámara principal de 50 megapíxeles.

Esas especificaciones corresponden al modelo anterior y todavía no constituyen una ficha técnica confirmada de su sucesor. La información disponible tampoco permite establecer si Xiaomi realizará modificaciones en otros componentes o en el diseño del equipo.

Por otra parte, Digital Chat Station relacionó con la futura familia un registro chino 3C del dispositivo identificado como M841EE. La documentación difundida señala una potencia de carga de 67 W, pero no incluye su nombre comercial. Por tanto, no permite establecer que pertenezca a la serie ni identificar una variante concreta.

Xiaomi todavía no ha anunciado oficialmente el Redmi Note 18 5G, su precio ni la fecha de lanzamiento. Tampoco ha detallado qué configuraciones llegarían a los distintos mercados internacionales.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).