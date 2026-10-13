Redmi Note 17 vs. Pro vs. Pro Max 5G: ¿qué cambia y cuánto cuesta cada Xiaomi?

Comprar un Xiaomi Redmi Note 17 en Colombia puede costar desde $949.900 hasta $2.299.900. Aunque los cuatro modelos comparten nombre y algunas características, las diferencias van más allá de la conexión 5G. Cambian el procesador, la pantalla, las cámaras, la velocidad de carga y la resistencia al agua y al polvo.

La batería es uno de los argumentos principales de esta generación. El modelo más económico tiene 7.700 mAh, mientras que el Redmi Note 17 Pro Max 5G alcanza los 9.210 mAh. Son capacidades superiores a las habituales en muchos celulares de gama media, aunque la autonomía real dependerá del brillo de pantalla, las aplicaciones, la cobertura móvil y el uso de cada persona.

La familia está disponible desde el 13 de octubre en Colombia, según la información de Xiaomi, con cuatro opciones para presupuestos y necesidades distintas.

Redmi Note 17 y Redmi Note 17 5G: ¿vale la pena pagar más por el segundo?

El Redmi Note 17 cuesta desde $949.900 y el Redmi Note 17 5G, desde $1.049.900. La diferencia inicial es de $100.000, pero conviene mirar qué cambia antes de elegir.

Ambos incorporan una pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas con resolución FHD+ de 2.396 × 1.080 píxeles y tasa de actualización de hasta 120 Hz. Es un panel grande para consumir video, leer o navegar, aunque la resolución y el brillo anunciado de hasta 1.800 nits quedan por debajo de los modelos Pro, que suben a resolución 1.5K y declaran hasta 3.500 nits.

También comparten una batería de 7.700 mAh y carga de 45 W. La cifra es generosa sobre el papel, pero una batería de mayor capacidad también necesita más tiempo para llenarse que otra más pequeña si la potencia de carga se mantiene igual. Xiaomi no ha dado aquí una cifra única de autonomía que permita comparar los cuatro equipos bajo las mismas condiciones.

La diferencia más importante está en el procesador y la conexión móvil. El Redmi Note 17 utiliza el Snapdragon 6s 4G Gen 2, mientras que el Redmi Note 17 5G incorpora el Snapdragon 4 Gen 4 y es compatible con redes 5G. Eso hace que el segundo sea la opción más razonable para quien quiere conservar el equipo durante varios años y tener acceso a redes de nueva generación, siempre que disponga de cobertura y un plan compatible.

Los dos incluyen una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles. La resolución, sin embargo, no permite anticipar por sí sola cuál toma mejores fotografías: también influyen el tamaño del sensor, la óptica y el procesamiento de imagen. En estos modelos, la ficha no anuncia estabilización óptica en la cámara principal.

En diseño, ambos pesan alrededor de 224 gramos, tienen protección IP65 contra el polvo y las salpicaduras, y utilizan memoria LPDDR4X. El almacenamiento y la RAM varían según la configuración comercial.

¿Cuál elegir? Si el presupuesto es ajustado y el 5G no es una prioridad, el Redmi Note 17 cuesta menos y conserva la pantalla grande y la batería de sus hermanos. Por $100.000 adicionales, el Redmi Note 17 5G ofrece una conexión móvil más avanzada. Esa diferencia merece considerarse antes de comprar.

Redmi Note 17 Pro 5G: la pantalla y las cámaras empiezan a justificar el salto

Con un precio desde $1.599.900, el Redmi Note 17 Pro 5G está $550.000 por encima del modelo 5G básico. La diferencia ya no se limita a la conectividad: Xiaomi mejora la pantalla, la carga, la cámara principal y la protección física.

Su panel AMOLED de 6,83 pulgadas tiene resolución 1.5K, tasa de actualización de hasta 120 Hz y un brillo máximo anunciado de 3.500 nits. Sobre el papel, la mayor resolución permite mostrar más detalle que los paneles FHD+, mientras que el brillo elevado puede facilitar la lectura en exteriores. El resultado también dependerá de cómo se comporte el panel en condiciones reales y de los ajustes de pantalla.

La cámara principal es de 50 megapíxeles e incorpora estabilización óptica de imagen (OIS), una función que ayuda a reducir el movimiento involuntario al tomar fotografías y grabar video. La acompaña una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles, útil para incluir más elementos en una toma, aunque su resolución es modesta frente a la cámara principal. La frontal es de 16 megapíxeles.

La batería crece hasta 8.340 mAh y admite carga de 67 W. También sube el nivel de protección: el equipo anuncia certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, además de Corning Gorilla Glass Victus 2. Estas especificaciones ofrecen más protección que la certificación IP65 de los modelos básicos, pero no convierten el celular en indestructible ni eliminan la necesidad de revisar las condiciones de garantía por daños causados por líquidos.

Xiaomi anuncia configuraciones de memoria distintas según el mercado. Para Colombia, el material comercial menciona versiones de 6 GB de RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento, además de una de 8 GB y 512 GB. La disponibilidad debe confirmarse con el distribuidor.

La marca también ofrece una batería externa Xiaomi de 165 W y 10.000 mAh como obsequio promocional para este modelo. Conviene comprobar las condiciones y la vigencia de la promoción al comprar.

Por precio, este modelo tiene sentido para quien quiere una pantalla de mayor resolución, estabilización óptica y una batería grande, pero no necesita pagar lo que cuesta el Pro Max.

Redmi Note 17 Pro Max 5G: una batería de 9.210 mAh tiene un costo

El Redmi Note 17 Pro Max 5G cuesta desde $2.299.900. Son $700.000 más que el Pro 5G y $1.350.000 por encima del Redmi Note 17 básico. La pregunta es qué obtiene el comprador por ese salto.

La diferencia más llamativa es su batería de silicio-carbono de 9.210 mAh, acompañada de carga de 100 W y carga inversa por cable de hasta 27 W. Esta última permite utilizar el celular para suministrar energía a otros dispositivos compatibles. La capacidad es uno de los principales argumentos del modelo, aunque la duración efectiva depende del uso y no puede deducirse únicamente de los miliamperios-hora.

La pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas mantiene la resolución 1.5K y los 120 Hz del Pro. También anuncia compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, dos formatos relacionados con la reproducción de contenido de alto rango dinámico. Para aprovecharlos, el video debe estar disponible en esos formatos y la aplicación debe ser compatible.

En fotografía, Xiaomi incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y apertura f/1.5, junto a una ultra gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal sube a 32 megapíxeles. Esa cifra superior puede aportar más resolución en los autorretratos, pero no garantiza por sí sola mejores resultados que los de otros modelos.

El equipo incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 y certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. También utiliza Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla. En memoria, la configuración anunciada para Colombia es de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento; antes de pagar, es importante confirmar que esa sea la versión ofrecida por la tienda.

La marca sostiene que la batería puede conservar al menos el 80 % de su capacidad después de 1.600 ciclos de carga, equivalentes a unos seis años de uso típico bajo sus condiciones de prueba. Es una promesa de durabilidad del fabricante, no una garantía de que todos los usuarios tendrán el mismo resultado.

Con la compra, Xiaomi anunció unos audífonos Redmi Headphone Neo como obsequio. Al igual que con la batería externa del Pro, hay que revisar la disponibilidad y los términos de la promoción.

¿Cuál Redmi Note 17 conviene comprar en Colombia?

La decisión depende de cuánto valoras cada característica, no solo de cuál tiene la batería más grande.

Modelo Precio desde Su principal argumento Redmi Note 17 $949.900 Pantalla AMOLED grande y batería de 7.700 mAh por el menor precio Redmi Note 17 5G $1.049.900 Conectividad 5G por $100.000 más que el modelo básico Redmi Note 17 Pro 5G $1.599.900 Pantalla 1.5K, cámara principal con OIS y carga de 67 W Redmi Note 17 Pro Max 5G $2.299.900 Batería de 9.210 mAh, carga de 100 W y conectividad más avanzada

El Redmi Note 17 5G parece la alternativa más fácil de justificar frente al modelo básico si la diferencia de precio se mantiene en $100.000. El Pro 5G concentra varias mejoras que pueden notarse en el uso diario, sobre todo en pantalla y estabilización de imagen. El Pro Max, en cambio, exige valorar cuánto importan la batería de mayor capacidad y la carga de 100 W para pagar $700.000 adicionales frente al Pro.

Los cuatro modelos se anunciaron para Colombia desde el 13 de octubre de 2026, a través de la tienda oficial de Xiaomi, Xiaomi Store y canales aliados. Los precios son valores de partida y pueden variar según la memoria disponible, el comercio y las promociones.