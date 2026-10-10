iPhone Duo en Colombia: rumoran precios de hasta $14,8 millones, ¿vale la pena?

El iPhone Duo podría costar hasta $14.799.000 en Colombia, según los precios mencionados por el locutor y divulgador tecnológico Félix Riaño, conocido en Instagram como @locutorco. La cifra correspondería a la versión de 2 TB del primer celular plegable de Apple, un dispositivo que competirá con modelos de Samsung y HONOR en un segmento donde el diseño, las cámaras y la productividad tienen un precio elevado.

Los valores difundidos van desde $9.199.000 para la versión de 256 GB hasta $14.799.000 para la de 2 TB. Aunque Apple ya publicó el precio oficial para Estados Unidos y anunció la llegada del equipo a Colombia, los valores mencionados por Riaño para el mercado colombiano deben distinguirse de una lista de precios local confirmada.

Estos serían los precios del iPhone Duo en Colombia

Según los valores compartidos por Félix Riaño, estas serían las tarifas para las cuatro configuraciones de almacenamiento:

Almacenamiento Precio rumoreado en Colombia 256 GB $9.199.000 512 GB $9.999.000 1 TB $11.999.000 2 TB $14.799.000

La diferencia entre la versión más económica y la más costosa es de $5.600.000. Es decir, comprar el modelo de mayor capacidad supondría pagar más de la mitad del precio de entrada por disponer de espacio adicional para archivos, aplicaciones, fotografías y videos.

En Estados Unidos, Apple fijó el precio del iPhone Duo en US$1.999 para la versión de 256 GB, US$2.199 para la de 512 GB, US$2.599 para la de 1 TB y US$3.199 para la de 2 TB. Los precios estadounidenses se publicaron antes de los impuestos que puedan aplicarse según el lugar de compra.

Apple anunció que la preventa comenzará el 16 de octubre de 2026 y que el equipo estará disponible desde el 23 de octubre en Colombia y otros mercados.

La diferencia entre el precio estadounidense y el colombiano no depende únicamente de convertir dólares a pesos. También intervienen los impuestos, los costos de distribución y los márgenes comerciales. Para saber cuánto pagarán finalmente los compradores, habrá que revisar las tarifas publicadas por los distribuidores autorizados.

¿Qué ofrece un celular de casi $15 millones?

El principal argumento del iPhone Duo es su pantalla plegable. Cerrado, incorpora un panel exterior de 5,4 pulgadas; abierto, ofrece una pantalla interior de 7,6 pulgadas. Apple también incluye el procesador A20 Pro, un sistema de cámaras Fusion de 48 megapíxeles y una batería de dos celdas.

El formato puede resultar útil para quienes trabajan desde el celular, consultan documentos, editan contenido o necesitan mantener varias aplicaciones a la vista. También permite disfrutar de videos y otros contenidos en una superficie más amplia sin cargar una tableta.

Sin embargo, el tamaño de la pantalla no es una novedad exclusiva de Apple. Samsung lleva varias generaciones desarrollando plegables de formato libro y ya tiene equipos disponibles en Colombia.

El Galaxy Z Fold7 tuvo un precio de lanzamiento de $10.499.900 para la versión de 256 GB y de $12.299.900 para la de 1 TB. Cuenta con una pantalla principal de ocho pulgadas y una cámara principal de 200 megapíxeles.

Por su parte, el HONOR Magic V5 también compite en esta categoría con un diseño delgado, una batería de gran capacidad y cámaras avanzadas. Su disponibilidad y precio local deben comprobarse con los distribuidores antes de hacer una comparación definitiva.

Estas alternativas muestran que el comprador no tendrá que elegir únicamente entre un celular convencional y el primer plegable de Apple. Ya existen dispositivos que permiten aprovechar una pantalla grande y trabajar con varias aplicaciones.

¿Conviene comprarlo en Colombia?

La respuesta depende de las necesidades del usuario. Para alguien que utiliza un Mac, un iPad y otros dispositivos de Apple, la integración del ecosistema puede justificar parte del gasto. La posibilidad de compartir archivos, continuar tareas y mantener sincronizada la información puede aportar valor en el trabajo cotidiano.

Para quienes producen fotografías y videos, el almacenamiento también importa. Sin embargo, pagar $5.600.000 adicionales por pasar de 256 GB a 2 TB exige preguntarse cuánto material se guarda realmente en el equipo y si una solución de almacenamiento externo o en la nube sería suficiente.

Hay otro aspecto que no conviene ignorar: los celulares plegables incorporan una pantalla flexible y una bisagra que requieren cuidados específicos. Antes de invertir esa cantidad, es recomendable revisar el costo de las reparaciones, las condiciones de garantía y la cobertura frente a daños accidentales.

En Colombia, donde el precio puede equivaler a varios meses de ingresos para muchos hogares, comprar el modelo más caro no significa necesariamente obtener una experiencia proporcionalmente mejor. Un celular tradicional de gama alta puede ofrecer un rendimiento sobresaliente, buenas cámaras y autonomía suficiente por menos dinero.

El iPhone Duo tendría sentido para quienes realmente aprovechen su pantalla plegable y las ventajas del ecosistema de Apple. Para el resto, comparar opciones de Samsung, HONOR y otros fabricantes puede ser una decisión más razonable.

La novedad del formato no basta para justificar una inversión de casi $15 millones: lo importante es cuánto se utilizará y qué beneficios concretos aportará frente a un celular más económico.