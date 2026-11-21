BYD ya tiene fecha para presentar oficialmente en China la nueva generación del Tang, un SUV completamente eléctrico con capacidad para cinco personas, tres versiones y un sistema de carga rápida. La preventa está abierta y los primeros vehículos comenzaron a llegar a los concesionarios antes de su lanzamiento comercial.

La presentación está programada para el 24 de noviembre de 2026. El modelo había debutado en agosto durante el Salón del Automóvil de Chengdu, pero hasta ahora no tenía una fecha concreta para su llegada al mercado.

Lu Tian, responsable de ventas de la división Dynasty de BYD, anunció el inicio de las reservas el 13 de noviembre. La oferta contempla dos configuraciones con tracción trasera y una tercera con tracción en las cuatro ruedas.

Las versiones de tracción trasera ofrecen hasta 850 kilómetros de autonomía bajo el ciclo chino CLTC, con precios de preventa de 225.000 yuanes (33.694 dólares) y 240.000 yuanes (35.940 dólares), respectivamente. Ambas utilizan un motor eléctrico.

La versión con tracción en las cuatro ruedas incorpora dos motores eléctricos que desarrollan una potencia combinada de 515 kW. Su precio de preventa es de 260.000 yuanes (38.935 dólares) y ofrece una autonomía homologada de 770 kilómetros.

Dentro del catálogo de la compañía, se ubicará por debajo del Da Tang, un SUV eléctrico con capacidad para siete personas cuyo precio inicial en China es de 239.900 yuanes. La diferencia de capacidad permite distinguir ambos modelos dentro de la familia Dynasty.

Las cifras de autonomía corresponden al procedimiento de homologación CLTC utilizado en China. No representan necesariamente la distancia que podrá recorrer el vehículo en condiciones reales, ya que factores como la velocidad, la temperatura y el uso de sistemas eléctricos influyen en el consumo.

Carga en cinco minutos y dos grandes pantallas en el interior

Una de las novedades del vehículo es la incorporación de la segunda generación de la batería Blade, desarrollada por BYD.

De acuerdo con la información publicada sobre el modelo, su tecnología de carga rápida permite pasar del 10 % al 70 % de capacidad en aproximadamente cinco minutos. El tiempo anunciado corresponde a temperatura normal y al uso de cargadores ultrarrápidos compatibles de BYD.

El habitáculo incorpora una pantalla de 35,4 pulgadas situada en la parte superior del tablero, acompañada de otra pantalla panorámica táctil de 30 pulgadas. Esta disposición reúne información de conducción y funciones multimedia en dos superficies independientes.

En dimensiones, el nuevo Tang mide 5,045 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,95 metros. Además, dispone de un maletero delantero con capacidad de 205 litros, un espacio adicional para transportar equipaje.

Aunque los valores de preventa ya se conocen, BYD anunciará los precios definitivos y la distribución completa del equipamiento entre versiones durante el lanzamiento del 24 de noviembre.

Las generaciones anteriores del BYD Tang sí llegaron a mercados internacionales. El SUV eléctrico comenzó a comercializarse en Noruega en 2021 y posteriormente amplió su presencia a otros países europeos, como Alemania, Países Bajos y Suecia. Sin embargo, BYD todavía no ha confirmado si esta tercera generación se venderá fuera de China.

Las equivalencias en dólares son aproximadas y se calcularon con una tasa redondeada de 1 yuan = 0,14975 dólares, derivada de la cotización del 21 de noviembre de 2026 publicada por NimbusCalc.

Imagen: BYD