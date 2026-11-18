Microsoft quiere que Copilot haga más que responder preguntas. En Ignite 2026, la compañía presentó cambios para que su asistente pueda desarrollar aplicaciones, trabajar con información de distintas plataformas y delegar procesos en agentes de inteligencia artificial que ejecutan tareas de forma autónoma.

Los anuncios se conocieron este 18 de noviembre durante la conferencia anual de la compañía en San Francisco. Entre las novedades también figuran la incorporación de GPT-6.2 a Microsoft Foundry, nuevos modelos para programación y ciberseguridad y herramientas para controlar los agentes que utilizan las empresas.

La actualización de Copilot reúne cuatro funciones: Chat, Cowork, Code y Autopilot. Cada una responde a una actividad diferente. Mientras Chat permite consultar información, Cowork está pensado para trabajar con tareas colaborativas, Code facilita el desarrollo de software y Autopilot permite delegar actividades que requieren varios pasos y pueden continuar ejecutándose sin instrucciones permanentes del usuario.

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Para que estos sistemas puedan trabajar con información de una empresa, Microsoft incorpora Work IQ. Esta tecnología utiliza datos de documentos, reuniones, comunicaciones y proyectos para proporcionarles información sobre las actividades de la organización. Así, un agente puede consultar antecedentes y utilizar ese conocimiento al realizar una tarea.

La compañía también presentó Microsoft IQ, una plataforma que conecta información de Microsoft Fabric, Foundry y Microsoft 365, además de aplicaciones externas. La propuesta es que las empresas puedan reunir sus datos y ponerlos a disposición de diferentes agentes sin depender de fuentes aisladas.

Microsoft ya registra más de 50 millones de agentes

La expansión de estos sistemas plantea otro problema para las organizaciones: saber cuántos agentes están operando, qué permisos tienen y cuánto cuesta mantenerlos. Microsoft informó que Agent 365 ya cuenta con más de 50 millones de agentes y anunció Business Analytics, una herramienta para revisar el gasto en inteligencia artificial y relacionarlo con los resultados empresariales.

En el apartado de modelos, GPT-6.2 llegará a Microsoft Foundry junto con los últimos desarrollos de Meta. La compañía también presentó Microsoft-Decision-1.1, un modelo multimodal para procesos de decisión que ya utilizan más de 4.000 clientes. Para programación anunció Code 2 y Code 2 Flash, mientras que Cyber 2 Flash está orientado a tareas de seguridad informática.

La protección de estos sistemas también tuvo novedades. Perception, que ahora estará disponible de forma general, utiliza agentes especializados para simular ataques, identificar amenazas y ejecutar acciones de respuesta. Microsoft sostiene que las personas mantienen el control sobre estas operaciones.

A esto se suma una iniciativa de transparencia en IA que involucra a 40 organizaciones y contempla la colaboración con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), para impulsar estándares de evaluación y verificación de estos sistemas.

La infraestructura tampoco quedó por fuera de los anuncios. Microsoft presentó Maia 300, un chip que, según sus cifras, ofrecerá un 40 % más de tokens por vatio frente a sistemas líderes basados en GPU. También anunció la disponibilidad general de las máquinas virtuales Cobalt 200.

Con estas novedades, la compañía está llevando Copilot y sus servicios empresariales hacia un modelo en el que los agentes pueden intervenir directamente en el desarrollo de software, la gestión de información y las operaciones de seguridad. El desafío será que las organizaciones puedan supervisar esas actividades y comprobar qué resultados producen.