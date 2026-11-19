Google quiere que Gemini deje de ser un chatbot que responde preguntas y pase a ser un asistente que ejecuta diligencias completas. El 17 de noviembre anunció que Spark, su agente personal presentado en el Google I/O, ahora se llama Tasks y llega gratis a cientos de millones de usuarios en seis países: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia e India. Colombia no está en la lista y la compañía no ha anunciado fecha para una expansión.

El cambio es visible en la aplicación de Gemini, donde aparece un selector con dos modos: Chat, la conversación habitual, y Task, la opción para encargar una tarea y dejar que el sistema la complete en segundo plano. Según Google, Gemini Tasks funciona con el modelo Gemini 4 Hydrogen y se conecta con más de 60 aplicaciones populares.

Qué tipo de tareas puede hacer, según Google

Los ejemplos que la compañía pone sobre la mesa son cotidianos. Josh Woodward, vicepresidente del laboratorio de Gemini, contó que le pidió llamar a dos concesionarios cercanos para agendar el servicio de su camioneta: el agente marcó a ambos en paralelo, esperó en línea, encontró un espacio disponible en su calendario y agendó la cita en menos de cinco minutos. En las llamadas, Gemini se identifica desde el inicio como una inteligencia artificial y los negocios pueden negarse a atenderla.

Otro caso que describe Google: ante una factura de electricidad de 389 dólares, Woodward le dio permiso al agente de entrar al portal de su proveedor con la integración del gestor de contraseñas de Google y le pidió analizar sus facturas anteriores en el correo. El sistema encontró que la bomba de calor se activaba a las 4 de la tarde, en plena hora de tarifas máximas.

También hay funciones de compra. En Estados Unidos, Gemini Tasks puede comparar productos con el catálogo de Google Shopping y pagar con Google Pay usando el protocolo de pagos para agentes AP2. El usuario fija un límite de gasto, el agente pide confirmación antes de comprar y los recibos quedan en Google Wallet. Además, se le pueden reenviar correos a [email protected] para que convierta fechas en eventos de calendario, o escribirle por mensaje de texto, una función que exige un número de Estados Unidos.

Qué dice Google sobre la seguridad

La compañía afirma que cada tarea corre en una máquina virtual aislada por hardware, dedicada a la cuenta del usuario, con filtros contra inyección de instrucciones maliciosas y navegación limitada por Safe Browsing. Dice además que el agente está diseñado para pausar y pedir confirmación en los pasos críticos, como antes de pulsar el botón de compra, y que el usuario puede desconectar aplicaciones o borrar el historial en cualquier momento.

Son promesas corporativas que habrá que ver en la práctica. El propio anuncio reconoce que las tareas pueden fallar o quedarse a mitad de camino, y que en algunos sitios web el agente llega hasta el último paso y devuelve el control al usuario para que haga el clic final.

Y en Colombia, ¿qué?

Por ahora, nada oficial. La lista de países con acceso gratuito no incluye a Colombia ni a ningún otro de América Latina, y las funciones avanzadas de llamadas y pagos solo operan en Estados Unidos. ENTER.CO siguió el anuncio original de este agente cuando Google presentó a Gemini Spark en su I/O de 2026 con la promesa de reemplazar a los asistentes tradicionales; el cambio de nombre a Tasks y la apertura gratuita son el segundo capítulo de esa apuesta.

El historial de Google sugiere que las funciones de Gemini suelen llegar a Colombia semanas o meses después del estreno en Estados Unidos, aunque no hay compromiso público para este caso. Mientras tanto, los usuarios del país solo tienen acceso al modo Chat de siempre, y la promesa de un asistente que haga diligencias por cuenta propia queda, una vez más, en lista de espera.

Fuentes: Google, 9to5Google