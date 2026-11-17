Apple también se cayó: no es su conexión ni su iPhone, es la propia compañía. Desde la mañana de este martes 17 de noviembre, iCloud, la App Store, Apple Music y una larga lista de servicios de la compañía presentan fallas que afectan a usuarios en todo el mundo. Hasta quienes intentaban configurar un iPhone nuevo se encontraron con el mensaje “Unable to Activate” (no se pudo activar).

La página de estado del sistema de Apple registra problemas en App Store, Apple Music, iCloud (cuenta e inicio de sesión), AppleCare on Device, App Store Connect y Xcode Cloud. Pero los reportes de los usuarios van más allá: también suman fallas con Apple News, Apple Pay, Apple Card, Apple Support, Iniciar sesión con Apple, TestFlight y Apple Podcasts Connect, entre otros.

La caída también llegó a las tiendas físicas. De acuerdo con The Apple Post, clientes y personas que se identifican como empleados reportaron en Reddit que los sistemas internos de las Apple Store quedaron fuera de servicio, lo que impidió procesar pagos, entregar pedidos comprados en línea y atender algunas citas de soporte y reparación del Genius Bar. Vale una precisión: que la caja de las tiendas de Apple falle no significa que Apple Pay deje de funcionar en otros comercios; los pagos sin contacto en terminales normales pueden seguir operando con normalidad.

Apple atribuyó el problema a una actualización interna y descartó que se trate de un ciberataque. “Muchos de nuestros sistemas ya están de vuelta y funcionando, después de que una actualización interna causara algunas fallas esta mañana”, dijo la compañía en un comunicado compartido con Mark Gurman, de Bloomberg, en el que agregó que trabaja para restablecer los sistemas restantes lo antes posible.

Para rematar, la propia página de estado de Apple tardó en reflejar la magnitud del problema: durante buena parte de la mañana mostraba los servicios en verde mientras Downdetector acumulaba reportes, como registró 9to5Mac. La caída se suma a una racha tecnológica complicada en Estados Unidos: la semana pasada fue Microsoft 365, el viernes una falla de comunicaciones obligó a detener todos los vuelos del país y el lunes United Airlines y varios bancos amanecieron sin servicio.

Si tiene previsto recoger un iPhone, devolver un producto o asistir a una cita del Genius Bar en las próximas horas, conviene confirmar directamente con la tienda antes de desplazarse, pues Apple no ha detallado cuáles locales se vieron afectados ni a qué hora se restableció cada servicio.

El FBI advierte sobre ARTEX, una herramienta de ataques con inteligencia artificial

En medio de esta ola de caídas, el FBI sumó otra preocupación. En una alerta FLASH publicada el 13 de noviembre y difundida este martes por su oficina de Dallas, la agencia advierte que criminales informáticos y hackers alineados con gobiernos están usando ARTEX, una plataforma autónoma de pruebas de penetración que se apoya en modelos de lenguaje como Claude, GPT o DeepSeek, para automatizar ataques contra empresas y organizaciones de todo el mundo.

Según el FBI, ARTEX reduce drásticamente los tiempos de una intrusión: algunos ataques pasan del reconocimiento inicial al acceso con privilegios en menos de tres horas. La herramienta nació como un proyecto de código abierto en julio de 2026 y su propio desarrollador la retiró de GitHub en octubre, tras los primeros reportes de abuso, pero sigue circulando en copias y versiones derivadas. Ya fue usada en el compromiso de la cadena de suministro de ConnectWise, que expuso entornos de Microsoft 365 e incluyó intentos de autenticación contra más de 2.250 cuentas de clientes, y en ataques contra bancos surcoreanos que expusieron los datos personales de unas 67.000 personas. A comienzos de noviembre, los investigadores habían identificado más de 1.600 consolas de ARTEX expuestas en internet.

La agencia recomienda a las organizaciones reforzar los controles de acceso, vigilar la actividad automatizada sospechosa y reportar posibles compromisos en su portal ic3.gov. Y en el caso de Apple, vale repetirlo: la compañía descartó un ciberataque y atribuyó la caída de este martes a una actualización interna, así que no hay indicio de que el hecho de que se cayó Apple y la advertencia del FBI estén relacionados.

Fuentes: MacRumors, The Apple Post y BleepingComputer.