Canva lanzó este jueves dos controles para decidir cuánta inteligencia artificial aparece en la plataforma: un interruptor para activar o desactivar las funciones de IA generativa y una opción para ver menos contenido generado con IA en la biblioteca. Ambos están disponibles desde ya para las cuentas Free y Pro, sin costo adicional.

El anuncio responde a un debate que lleva meses creciendo entre diseñadores e ilustradores, una parte de los cuales rechaza que sus herramientas de trabajo impongan funciones de IA. The Verge lo resumió en su titular: Canva añadió un botón de apagado para la IA.

Así se activa cada control

Para desactivar las funciones generativas hay que ir a Perfil > Configuración > Permisos y apagar el interruptor de funciones de IA generativa. Al hacerlo, esas funciones se ocultan en toda la plataforma y se pueden volver a activar en cualquier momento.

Para ver menos contenido generado con IA al explorar la biblioteca de plantillas y elementos, la ruta es Perfil > Tu cuenta > Personalización de IA. Este segundo control no cambia los diseños que ya existen; solo reduce lo que aparece en búsquedas y recomendaciones, para dar prioridad al trabajo creado por personas.

Lo que no se apaga

Hay herramientas que seguirán disponibles aunque la IA generativa esté desactivada. Canva las llama de edición asistiva: el removedor de fondos y Magic Grab, que permite mover un objeto dentro de una imagen. La empresa las excluye porque editan contenido existente en lugar de generar uno nuevo, y por eso tampoco añaden a los diseños la etiqueta de contenido generado con IA que algunas redes sociales leen para marcarlos.

Vale anotar que el interruptor no retira la IA de diseños ya hechos ni elimina las funciones para siempre: es una preferencia reversible. Las cuentas Business, Enterprise, Teams y Education ya contaban con permisos de IA para administradores; la novedad es que el control llega a las cuentas personales.

Por qué importa

Canva dice que sus herramientas de IA se han usado más de 38.000 millones de veces y que sigue invirtiendo en ellas, incluido Canva Craft, su primer modelo de imágenes propio. La compañía lleva años en esa apuesta: sus herramientas ‘Magic’ fueron una de las primeras oleadas de IA en la plataforma. Al mismo tiempo, reconoce que una parte de su comunidad prefiere crear sin IA. El nuevo control es una respuesta concreta a esa tensión: en lugar de decidir por todos, deja la elección en cada cuenta.

Fuentes: Canva, 9to5Mac