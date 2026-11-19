Paulo Cotrim, director de Productos del Ecosistema de Samsung para América Latina, explica cómo evolucionaron los dispositivos de la compañía hasta convertirse en herramientas de seguimiento del corazón, el sueño y otros indicadores del organismo. El Galaxy Watch9 incorpora nuevas funciones de inteligencia artificial para interpretar esos datos.

En 1999, Samsung experimentaba con una idea que parecía sacada de una película de ciencia ficción: llevar un teléfono en la muñeca. El SPH-WP10 fue uno de sus primeros dispositivos de este tipo y permitía realizar llamadas mediante un pequeño equipo con pantalla monocromática. Catorce años después, en 2013, la compañía presentó el Galaxy Gear, su primer reloj inteligente moderno, que incorporaba cámara, permitía recibir y realizar llamadas y mostraba notificaciones del celular.

En ese momento, la apuesta estaba relacionada principalmente con la conectividad. Sin embargo, la evolución de los sensores y del software llevó a Samsung a explorar otro territorio: utilizar los relojes para conocer mejor el funcionamiento del organismo.

El cambio comenzó a tomar forma con la incorporación de herramientas de seguimiento físico y se amplió con Samsung Health, la plataforma que la compañía lanzó en 2012. Actualmente, su ecosistema incluye funciones para monitorear la actividad física, el sueño, la composición corporal y diferentes indicadores cardiovasculares.

«Tenemos 14 años de experiencia porque comenzamos con Samsung Health en 2012. Año tras año tenemos innovaciones, tenemos nuevas funciones», explica Paulo Cotrim, director de Productos del Ecosistema de Samsung para América Latina, en entrevista con ENTER.CO.

Para el directivo, el interés por la salud responde a una necesidad de los consumidores y a la posibilidad de acercar herramientas tecnológicas a más personas.

«Tenemos un objetivo muy claro, que es poner el poder de la tecnología en las manos de millones y millones de personas», afirma.

Galaxy Watch9: qué puede medir sobre nuestro organismo

La evolución de esta tecnología llega al Galaxy Watch9, presentado por Samsung en julio de 2026. El dispositivo incorpora el procesador Snapdragon Wear Elite, una pantalla Super AMOLED y sensores que permiten hacer seguimiento de diferentes indicadores durante el día y la noche.

Una de sus principales novedades es Vitals o Signos Vitales, una función que analiza cinco parámetros durante el sueño: frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y oxígeno en la sangre. Con esta información establece una referencia individual y puede generar alertas cuando identifica variaciones importantes.

El reloj también incorpora Heart Health Score o Puntuación de Salud Cardíaca, que ofrece una evaluación de indicadores relacionados con la salud cardiovascular y recomendaciones para mejorar determinados hábitos.

A estas herramientas se suman el seguimiento de la presión arterial, el electrocardiograma y la detección de posibles señales de apnea obstructiva del sueño. Algunas funciones requieren configuraciones, calibraciones o autorizaciones específicas para funcionar y su disponibilidad depende del mercado.

El objetivo es que el usuario no tenga que interpretar por su cuenta una serie de números. El software procesa la información y la presenta mediante indicadores y recomendaciones.

«Si su cuerpo habla, Samsung Health lo traduce», resume Cotrim.

¿Puede un reloj advertir sobre problemas del corazón?

Uno de los interrogantes alrededor de estos dispositivos es qué tan útiles pueden resultar para identificar cambios que normalmente pasarían inadvertidos.

El Galaxy Watch9 utiliza su sensor bioactivo para registrar la frecuencia cardíaca y su variabilidad. También cuenta con herramientas de electrocardiograma que permiten obtener información sobre la actividad eléctrica del corazón.

Según Cotrim, el seguimiento continuo permite comparar las mediciones con los patrones habituales de cada persona y reconocer variaciones que podrían requerir atención.

«Cuando la frecuencia cardíaca queda demasiado baja o demasiado alta, emite una alerta para que la persona pueda buscar un médico o acudir a un hospital», explica.

El directivo señala que las alertas también pueden ayudar a reconocer señales de alteraciones del ritmo cardíaco.

«Imagínate si tienes un equipo en tu muñeca con un ECG. Puedes hacer el monitoreo de tu frecuencia cardíaca todos los días, 24 horas, y si detecta una arritmia también te envía una alerta», comenta.

Sin embargo, hay una diferencia entre identificar una señal de advertencia y diagnosticar una enfermedad. Los relojes inteligentes no reemplazan los exámenes clínicos ni la valoración de un especialista.

«No tenemos ningún objetivo de reemplazar la medicina o al médico», aclara Cotrim. La intención es ofrecer información adicional para que las personas puedan prestar atención a determinados cambios y buscar ayuda cuando sea necesario.

El sueño también puede revelar señales de alerta

El monitoreo nocturno es otra de las áreas en las que Samsung ha ampliado sus funciones. El Galaxy Watch9 analiza diferentes indicadores mientras la persona duerme y utiliza esa información para evaluar la calidad del descanso.

Una de las herramientas que incorpora es la detección de posibles señales de apnea obstructiva del sueño. Esta función analiza los patrones respiratorios durante la noche y puede identificar indicios de interrupciones de la respiración de moderadas a graves.

El seguimiento también permite observar los cambios en la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel y los niveles de oxígeno en la sangre.

Pero la propuesta de Samsung no se limita a entregar estadísticas. La plataforma busca recomendar cambios en las rutinas que puedan favorecer el descanso.

«No solamente queremos brindarte los datos, sino decirte qué tienes que hacer para mejorar», señala Cotrim.

Entre las recomendaciones que menciona están evitar el café antes de dormir, mantener horarios regulares y procurar cumplir un objetivo de descanso de siete u ocho horas.

La inteligencia artificial permite procesar los registros y convertirlos en sugerencias relacionadas con los hábitos de cada usuario.

¿Qué aporta esta tecnología a la salud de las mujeres?

La temperatura de la piel también tiene aplicaciones relacionadas con el seguimiento del ciclo menstrual. Los cambios que registra el reloj durante las horas de sueño pueden ayudar a estimar las fechas del periodo.

«Cuando comienza el ciclo menstrual hay un cambio directo en la temperatura y el Galaxy Watch puede detectarlo durante la noche», explica Cotrim.

La función combina estas mediciones con la información que introduce la usuaria en Samsung Health para realizar predicciones del ciclo. No obstante, sus resultados son estimaciones y no deben utilizarse como método anticonceptivo ni como diagnóstico médico.

El directivo también destaca el Fitness Index, una herramienta que permite comparar indicadores de condición física con los de personas de características similares. La función contempla aspectos como fuerza, resistencia y composición corporal para ayudar a establecer objetivos de entrenamiento.

Batería, diseño y privacidad: los desafíos de los relojes inteligentes

La incorporación de más sensores y funciones también plantea retos para la experiencia cotidiana. Uno de ellos es la autonomía, especialmente cuando los usuarios mantienen activados el seguimiento del sueño, las notificaciones y las mediciones de salud.

Al preguntarle por la duración de la batería, Cotrim reconoce que existen diferencias entre los modelos y destaca el Galaxy Watch Ultra2, que ofrece una autonomía superior a la del Watch9.

El Galaxy Watch9, por su parte, llega en tamaños de 40 y 44 milímetros, con baterías de 390 y 445 mAh, respectivamente. Samsung también trabajó en un diseño más delgado y ligero para favorecer el uso continuo.

La apariencia es otro aspecto que genera preguntas entre los consumidores. Los relojes de mayor tamaño no necesariamente se adaptan a todos los gustos o muñecas.

«Sabemos que el reloj es parte de la vestimenta. Por eso también es importante tener más opciones de diseño y de colores», comenta Cotrim. La compañía ofrece diferentes acabados y correas intercambiables.

Finalmente, está el manejo de los datos personales. Estos dispositivos recopilan información sobre el corazón, el sueño, la temperatura corporal y otros indicadores que requieren protección.

Cotrim explica que Samsung utiliza su plataforma de seguridad Knox para proteger la información y que los usuarios tienen la posibilidad de decidir qué datos comparten.

«La decisión está en las manos de los consumidores: qué dato quieren compartir y cuál no», afirma.

También sostiene que las comparaciones de rendimiento entre usuarios se realizan de manera anónima y contemplan a quienes han aceptado compartir su información.

La evolución de los relojes inteligentes muestra cómo estos dispositivos pasaron de extender algunas funciones del celular a convertirse en herramientas de seguimiento personal. Para Samsung, el siguiente paso consiste en aprovechar los sensores y la inteligencia artificial para transformar los registros del organismo en información que las personas puedan entender y utilizar.

El reto será que esas mediciones sean confiables, que las funciones estén disponibles en los diferentes mercados y que los usuarios comprendan sus alcances. Un reloj puede advertir sobre determinados cambios, pero la interpretación clínica sigue estando en manos de los profesionales de la salud.