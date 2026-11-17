Después de utilizar durante un año el Huawei WATCH GT 6, llevo más de un mes probando el WATCH GT 7 en su versión rosada de 41 milímetros. El cambio de generación me permitió examinar nuevamente una línea de relojes que tiene algo que valoro especialmente: Huawei es una de esas marcas que presta atención al diseño de sus dispositivos para mujeres, sin dejar de lado la resistencia, los materiales y las prestaciones tecnológicas.

La versión rosada tiene una apariencia delicada, con acabados que permiten llevarla tanto para hacer ejercicio como para trabajar o salir. Sin embargo, no es un reloj que sacrifique su construcción por la estética. Su caja de acero inoxidable y la resistencia al agua y al polvo están pensadas para acompañar diferentes actividades.

Uno de los aspectos que más me gustan es su peso. La versión rosada de 41 mm pesa aproximadamente 37,5 gramos sin correa y tiene un grosor de 9,99 milímetros. Es ligera, no resulta incómoda después de varias horas y su correa de fluoroelastómero es suave al contacto con la piel.

También hay un cambio en el sistema de ajuste. Mientras el GT 6 utilizaba una hebilla convencional con pasador y una trabilla para sujetar el extremo sobrante, el GT 7 incorpora la correa EasyCross. Su diseño permite recoger ese extremo hacia el interior, evitando que quede suelto o sobresalga. Es un detalle que mejora el acabado y hace más cómodo llevarlo durante la jornada.

Una pantalla que se puede consultar incluso bajo el sol

El GT 7 de 41 mm incorpora una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, resolución de 466 × 466 píxeles y un brillo máximo anunciado de 3.000 nits.

Esta última característica merece atención porque uno de los problemas de algunos relojes es consultar la información cuando estamos al aire libre. Un brillo elevado facilita leer notificaciones, revisar los datos de un entrenamiento o consultar la hora cuando hay mucha luz ambiental.

La pantalla también permite aprovechar las diferentes esferas disponibles y personalizar su apariencia. En un reloj que funciona como accesorio, esta posibilidad tiene importancia: puedes cambiar su presentación sin modificar el dispositivo.

Una batería para pasar la semana sin buscar el cargador

Uno de los puntos fuertes de esta línea sigue siendo la autonomía. En mi caso, utilizo el reloj con las notificaciones activadas, respondo llamadas y mantengo habilitadas diferentes funciones. Con esta configuración, consigo alrededor de siete días de batería.

Huawei anuncia hasta 14 días de autonomía máxima para el modelo de 41 mm y hasta siete días en condiciones de uso típico. Si se mantienen activadas funciones como Always On Display, la duración puede reducirse a cinco días.

La diferencia depende de las interacciones y herramientas que utilice cada persona. Quienes quieran registrar principalmente sus entrenamientos, sueño y otros indicadores de salud, con menos notificaciones, pueden acercarse a la autonomía máxima anunciada.

La carga inalámbrica también resulta práctica. En mi experiencia, alrededor de 25 minutos de carga permiten recuperar energía para seguir utilizándolo sin tener que esperar demasiado.

Esquí y ciclismo: nuevas herramientas para entrenar

Huawei también amplió las funciones deportivas del GT 7. Aunque en Colombia no tenemos estaciones de esquí como las que existen en Europa o Norteamérica, resulta interesante que la marca incorpore herramientas para disciplinas que pueden practicarse cuando se viaja.

El reloj registra actividades como esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. Entre sus métricas están el número y la frecuencia de los giros, la trayectoria y la fuerza G, un indicador relacionado con la aceleración que experimenta el cuerpo al tomar las curvas. También incorpora modos de entrenamiento en interiores para estas disciplinas.

En ciclismo, las novedades tienen una aplicación más cercana para quienes practican este deporte en Colombia. El reloj permite consultar información del recorrido, perfiles de elevación y datos de las subidas. Durante la actividad puede mostrar la pendiente, la distancia restante de un ascenso y generar alertas ante curvas pronunciadas.

También incorpora métricas de rendimiento y compatibilidad con medidores de potencia y entrenadores inteligentes para determinadas modalidades de entrenamiento. Esto permite que el dispositivo vaya más allá del registro de distancia, tiempo y calorías.

El GT 7 ofrece más de 100 modos deportivos, además de GPS de doble banda para registrar los recorridos al aire libre.

Tecnología para acompañar la rutina

El reloj también permite consultar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, hacer seguimiento del sueño y registrar información relacionada con el ciclo menstrual. Esta última función resulta interesante para las mujeres que quieren llevar un control de sus periodos y consultar estimaciones sobre sus ciclos, aunque sus resultados no sustituyen una evaluación médica.

Después de un año con el GT 6 y más de un mes con el GT 7, encuentro una propuesta que combina tres características importantes: diseño, autonomía y herramientas deportivas. La versión rosada de 41 mm demuestra que un smartwatch puede tener una apariencia elegante sin renunciar a materiales resistentes ni a funciones que van más allá de recibir notificaciones.

Es un dispositivo pensado para acompañar diferentes momentos del día, no solamente las horas de entrenamiento.