Sony revive sus audífonos Walkman de los años 80 y lanza una edición especial de Stranger Things

Sony presentó una nueva generación de reproductores Walkman de alta gama y recuperó uno de sus diseños más reconocidos con el lanzamiento de los audífonos MDR-3R, ahora con conexión USB-C. La renovación combina dispositivos orientados a la reproducción de música en alta resolución con una propuesta que recupera la estética de los años 80.

El anuncio incluye tres reproductores digitales: NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 y NW-ZX900. A ellos se suman los nuevos audífonos con cable, que retoman el diseño de los MDR-3 originales, presentados junto al primer Walkman en 1979. La compañía también preparó una edición especial inspirada en Stranger Things, la serie de Netflix ambientada en buena parte durante esa década.

La apuesta llega en un momento en el que los audífonos inalámbricos dominan buena parte del mercado, pero los modelos con cable mantienen su espacio entre quienes prefieren una conexión directa y no quieren depender de baterías o procesos de emparejamiento.

Los MDR-3R recuperan la estructura liviana y abierta de sus antecesores, con controladores de 23 milímetros y una calibración de sonido inspirada en el modelo original. Según Sony, la reproducción conserva un perfil equilibrado, con voces naturales y matices pensados para mantener la riqueza de las grabaciones.

Los nuevos audífonos recuperan el diseño de los años 80

Una de las principales novedades de los MDR-3R es su adaptación a los dispositivos actuales. En lugar del conector tradicional, incorporan USB-C, por lo que pueden conectarse directamente a equipos compatibles sin necesidad de utilizar adaptadores o configurar una conexión inalámbrica.

También incluyen un micrófono integrado y un control remoto en el cable para gestionar llamadas y facilitar el manejo de la reproducción. Otro detalle es la posibilidad de intercambiar las almohadillas, disponibles en azul y naranja, colores que recuerdan la identidad visual de los primeros modelos.

La edición especial de Stranger Things lleva esta recuperación estética un poco más lejos. Sony incorporó detalles relacionados con la producción de Netflix, entre ellos un logotipo grabado y un empaque personalizado. La propuesta toma referencias de la cultura musical de los años 80 y de los audífonos asociados con Max, uno de los personajes de la serie, además de elementos relacionados con el Mundo del Revés.

En paralelo, los tres nuevos Walkman están dirigidos a quienes buscan una experiencia de escucha de mayor calidad. Los NW-WM1ZM3 y NW-WM1AM3 incorporan componentes de cobre libre de oxígeno y tecnologías de procesamiento desarrolladas por Sony. El NW-ZX900 reúne características de la gama premium en un cuerpo más delgado.

Los reproductores integran amplificación digital S-Master HX y DSD Remastering Engine, una tecnología que convierte audio PCM en una señal DSD de 11,2 MHz. Los dos primeros tienen pantallas de 5,5 pulgadas, mientras que el ZX900 incorpora un panel de cinco pulgadas.

La autonomía también cambia según el modelo. El NW-WM1ZM3 y el NW-WM1AM3 ofrecen hasta 35 horas reproduciendo archivos MP3 y 31 horas mediante streaming. El NW-ZX900 alcanza 40 horas con archivos MP3 y hasta 35 horas con servicios de transmisión, según las condiciones de prueba de la compañía.

Sony también informó que aproximadamente el 25 % del plástico utilizado en los MDR-3R es reciclado. Los empaques de los nuevos reproductores y audífonos prescinden del plástico.

Por ahora, el anuncio no incluye información sobre precios ni fechas de disponibilidad para Colombia.