Geely traerá dos nuevas SUV electrificadas a Colombia: así son la Starray EM-R y la Monjaro EM-i

Una autonomía de hasta 170 kilómetros en modo completamente eléctrico y la posibilidad de recorrer distancias mayores gracias a un sistema de generación de energía a bordo son algunas de las características con las que Geely prepara su siguiente movimiento en Colombia. La marca anunció la próxima incorporación de las SUV Starray EM-R y Monjaro EM-i, dos modelos que ampliarán su oferta de vehículos de nuevas energías.

Las novedades harán parte de Geely Galaxy, el portafolio que agrupa los vehículos electrificados de la compañía comercializados en el país. Con estas incorporaciones, el fabricante chino apunta a conductores que buscan reducir el uso de combustibles convencionales, aunque tienen necesidades distintas de autonomía, desempeño y comodidad.

La primera protagonista de esta expansión será la Starray EM-R, una SUV híbrida enchufable de rango extendido que puede circular con tracción 100 % eléctrica y cuenta con un sistema de generación de energía para ampliar su autonomía cuando las condiciones de uso lo requieren.

Según las cifras anunciadas por la marca, el vehículo alcanza hasta 170 kilómetros en modo eléctrico y una autonomía combinada de hasta 1.065 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC. Para ello, integra una batería de 29,8 kWh y admite carga rápida de corriente continua de hasta 60 kW.

El sistema de propulsión desarrolla 214 caballos de potencia y 262 Nm de torque. La propuesta busca combinar los recorridos cotidianos en modo eléctrico con la posibilidad de realizar viajes más largos sin depender exclusivamente de la carga de la batería.

Starray EM-R incorpora asistencias y funciones de conectividad

La tecnología del modelo también incluye actualizaciones de software OTA, una pantalla de información proyectada en el campo visual del conductor mediante Head-Up Display y funciones V2L y V2V, que permiten suministrar energía a dispositivos externos o transferirla a otro vehículo compatible.

A esto se suman 14 sistemas de asistencia a la conducción y calificaciones de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP y ANCAP, de acuerdo con la información de Geely.

La segunda novedad será la Monjaro EM-i, una SUV híbrida con tracción 4×4 y sistema e-AWD. La compañía anticipa que este modelo ampliará su oferta hacia vehículos que combinan electrificación, desempeño y confort, aunque todavía no detalló sus especificaciones completas para Colombia.

Tampoco se anunciaron las fechas exactas de lanzamiento, los precios ni las versiones que estarán disponibles en el mercado colombiano. Por ahora, la marca confirmó que ambos vehículos llegarán próximamente, sin precisar un calendario comercial.

La incorporación de estas SUV ampliará el catálogo de Geely Galaxy, una familia que reúne distintas tecnologías de nuevas energías. La apuesta de la compañía consiste en ofrecer alternativas para diferentes necesidades de movilidad, desde vehículos eléctricos hasta sistemas híbridos que combinan eficiencia y autonomía.

Para los compradores interesados en alguno de los dos modelos, los datos pendientes serán determinantes: el precio de venta en Colombia, el equipamiento definitivo de cada versión y las condiciones de disponibilidad. Hasta que Geely publique esa información, las cifras anunciadas permiten conocer las características de la Starray EM-R, pero no comparar todavía el costo de adquisición de ambas SUV.