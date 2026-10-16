Amazon lanza una pulsera con IA que recuerda tus conversaciones: este es su precio

Amazon quiere que la inteligencia artificial ayude a recordar lo que ocurre durante el día, desde un compromiso acordado en una conversación hasta una tarea pendiente después de una reunión. Para conseguirlo, presentó dos dispositivos de su línea Bee que capturan conversaciones y las transforman en resúmenes, recordatorios y listas de tareas. El precio inicial es de US$74,99, aunque acceder a todas sus funciones tiene un costo adicional.

El primero es el Bee Frontier, una pulsera que también puede sujetarse a la ropa. El segundo, llamado Bee Eclipse, es un accesorio del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito que se adhiere magnéticamente a la parte trasera de un celular.

La propuesta está dirigida a personas que necesitan recordar información de reuniones, clases, conversaciones cotidianas o compromisos personales sin tener que tomar notas manualmente. La inteligencia artificial procesa lo que escucha y organiza los datos para que puedan consultarse después.

Bee Frontier ya está disponible en Amazon.com por US$74,99 y viene en tres colores: Onyx, Lavender y Sage. Bee Eclipse costará desde US$99,99, pero su llegada al mercado está anunciada para una fecha posterior, todavía sin un día específico.

El precio del dispositivo no incluye todas las funciones

La diferencia entre comprar el equipo y aprovechar todas sus capacidades está en Bee Pro, la suscripción que Amazon ofrece por US$11,99 mensuales.

Sin pagar este plan, los usuarios pueden acceder a resúmenes y recapitulaciones de conversaciones, además de una memoria de 14 días. La suscripción amplía esos servicios con resúmenes ilimitados, recuerdos diarios, sugerencias de tareas, un asistente personal de chat y plantillas para organizar distintos tipos de conversaciones.

También permite conectar Bee con aplicaciones y servicios de terceros, Amazon.com y Alexa+. Entre las posibilidades están generar borradores de correos electrónicos, identificar tareas pendientes después de una reunión y crear invitaciones para el calendario a partir de lo conversado.

Amazon ofrece 30 días gratuitos de Bee Pro a los nuevos clientes. Después de ese periodo, quienes quieran mantener las funciones adicionales deberán pagar la tarifa mensual.

La autonomía es otro de los elementos que diferencia los dispositivos. Bee Frontier promete hasta siete días de batería, mientras que Bee Eclipse ofrece más de 21 días con una carga, según las especificaciones anunciadas por la compañía.

¿Qué ocurre con las conversaciones grabadas?

El funcionamiento de Bee plantea una pregunta importante: qué pasa con la información que recoge un dispositivo diseñado para escuchar conversaciones durante el día.

Amazon afirma que el audio se procesa en tiempo real y se elimina después de convertirse en información útil. Sin embargo, las transcripciones y los resúmenes permanecen disponibles para el usuario, quien puede consultarlos y eliminarlos cuando lo considere necesario.

La compañía también señala que las transcripciones están cifradas y que el usuario controla las claves de acceso. Los dispositivos incluyen un botón para activar o detener la captura de audio y una luz que indica cuándo están funcionando. Además, Bee Eclipse solicita permiso a los participantes cuando se inicia una grabación.

Estas medidas no eliminan la necesidad de considerar la privacidad de otras personas, especialmente en reuniones laborales, espacios compartidos o conversaciones que incluyen información confidencial.

Por ahora, Amazon anuncia la venta de Bee Frontier a través de su tienda estadounidense y mantiene Bee Eclipse como un lanzamiento próximo. No hay que asumir que ambos productos, sus funciones y sus integraciones estarán disponibles en las mismas condiciones en Colombia y otros países de Latinoamérica.