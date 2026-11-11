Sennheiser presenta los MOMENTUM True Wireless 5: así son sus nuevos auriculares

Sennheiser presentó los MOMENTUM True Wireless 5, sus nuevos auriculares inalámbricos de gama alta, con mejoras en reproducción de audio, cancelación activa de ruido y captura de voz. El dispositivo incorpora conectividad Bluetooth 6.0, compatibilidad con códecs de alta resolución y un sistema de micrófonos que utiliza inteligencia artificial para reducir el ruido durante las llamadas.

La apuesta de la compañía alemana es trasladar algunas de las prestaciones de sus auriculares de diadema MOMENTUM 5 Wireless a un dispositivo más pequeño. Para conseguirlo, renovó tanto los componentes acústicos como los sistemas encargados de procesar el sonido y adaptarse al entorno.

Uno de los elementos principales es el transductor dinámico TrueResponse de 7 milímetros, desarrollado por Sennheiser. Este componente es responsable de convertir las señales eléctricas en sonido y está diseñado para reproducir detalles, mantener la claridad de las frecuencias y ofrecer graves con mayor presencia.

La fabricación de estos transductores se realiza en las instalaciones de la compañía en Tullamore, Irlanda, donde cada unidad pasa por procesos de producción y pruebas de calidad.

En materia de conectividad, los MOMENTUM True Wireless 5 incorporan Bluetooth 6.0 y compatibilidad con códecs como aptX Adaptive y aptX Lossless. Este último permite transmitir audio sin pérdidas de calidad cuando se utilizan fuentes compatibles.

Los auriculares admiten reproducción de alta resolución de hasta 24 bits y 96 kHz. Esto significa que pueden trabajar con archivos de audio que conservan un mayor nivel de información que los formatos comprimidos convencionales, aunque para aprovechar esa capacidad también se necesita contenido compatible y un dispositivo de reproducción que admita los códecs correspondientes.

Cancelación de ruido y llamadas con inteligencia artificial

Otra de las novedades está en la cancelación activa de ruido híbrida adaptativa (ANC). El sistema analiza las condiciones del entorno para ajustar la reducción de sonidos externos, una función pensada para situaciones como desplazamientos en transporte público, espacios concurridos o lugares de trabajo.

Sennheiser también incorporó un modo automático contra el viento y rediseñó las puntas de los auriculares para trabajar junto con un conjunto de cuatro micrófonos dedicados a optimizar la cancelación de ruido.

El modo de transparencia permite escuchar lo que ocurre alrededor sin quitarse los auriculares. La compañía afirma que esta función ofrece una reproducción más natural del sonido ambiental que las generaciones anteriores de la serie.

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Para las llamadas, el sistema utiliza ocho sensores: seis micrófonos y dos acelerómetros de voz por conducción ósea. Estos componentes trabajan con un algoritmo de extracción de voz basado en inteligencia artificial que busca identificar y aislar la voz del usuario frente a otros sonidos.

La propuesta también contempla baterías reemplazables por el usuario, una característica que apunta a facilitar el mantenimiento del dispositivo y prolongar su vida útil sin depender exclusivamente de reemplazar los auriculares completos.

Con los MOMENTUM True Wireless 5, Sennheiser concentra sus novedades en tres frentes: fidelidad de audio, adaptación al ruido ambiental y comunicación. Su desempeño dependerá también de la compatibilidad de los dispositivos y servicios utilizados para reproducir música y realizar llamadas.