JETOUR G700 en Colombia: precio, autonomía y características de la SUV híbrida

Una autonomía combinada anunciada de hasta 1.000 kilómetros, 902 CV de potencia y capacidad para seis pasajeros son algunas de las características de la JETOUR G700, la nueva SUV híbrida enchufable que llega a Colombia con un precio de $295.990.000. El modelo combina un sistema de propulsión electrificado con equipamiento para recorridos todoterreno y un interior diseñado para ofrecer comodidad en viajes largos.

La camioneta tiene una longitud de 5,19 metros, un ancho de 2,05 metros y una altura de 1,95 metros. Su habitáculo está distribuido en tres filas de asientos para seis ocupantes, una configuración que acompaña una propuesta de gran formato dentro del segmento de vehículos de lujo.

El sistema de propulsión combina un motor de gasolina de 2,0 litros con motores eléctricos, una transmisión DHT y tracción integral AWD. La potencia combinada alcanza los 902 CV, mientras que el torque llega a 1.135 Nm.

La batería tiene una capacidad de 34 kWh y permite una autonomía eléctrica anunciada de hasta 100 kilómetros. Cuando funciona con el sistema híbrido, la autonomía combinada puede alcanzar los 1.000 kilómetros bajo el ciclo de medición WLTC. Estas cifras corresponden a las especificaciones anunciadas por el fabricante y pueden variar según las condiciones de uso.

Una SUV preparada para terrenos exigentes

La G700 incorpora ocho modos de conducción: Nieve, Lodo, Arena, Roca, Normal, Eco, Sport y X Inteligente. El conductor puede seleccionar entre ellos según la superficie y las condiciones del recorrido.

A esa configuración se suman una suspensión independiente de doble horquilla, un chasis independiente, bloqueos de diferencial delantero y trasero y control de descenso. También cuenta con la función Tank Turn, diseñada para facilitar maniobras de giro en espacios reducidos, y una capacidad máxima de vadeo de 900 milímetros.

El equipamiento incluye placas de protección, control de arranque en pendiente, monitoreo de presión de los neumáticos y una cámara panorámica de 360 grados. Estos recursos complementan sus capacidades fuera del asfalto y ofrecen información al conductor durante las maniobras.

En el interior, la tecnología ocupa buena parte de la experiencia a bordo. La camioneta integra un tablero digital de 35,4 pulgadas y una pantalla central táctil de 15,6 pulgadas, con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de sonido Lexicon cuenta con 18 parlantes.

Los asientos de la primera y segunda fila tienen función de masaje. Los delanteros también ofrecen refrigeración, mientras que los de la segunda fila incorporan refrigeración y calefacción. El equipamiento se completa con techo panorámico, tapicería en ecocuero y asientos abatibles.

En seguridad, dispone de monitoreo de punto ciego, alertas de cambio de carril y tráfico cruzado, frenado de emergencia y advertencias de colisión trasera. También incluye airbags frontales, laterales y de cortina, además de airbag central y de rodilla para el conductor.

Las primeras 100 unidades se vendieron en siete días

La preventa de la JETOUR G700 comenzó el 21 de septiembre y, según la compañía, las primeras 100 unidades se agotaron en siete días. El resultado refleja la respuesta inicial del mercado a la nueva camioneta, aunque no permite establecer por sí solo el comportamiento futuro de sus ventas.

El modelo tiene un precio de $295.990.000 en Colombia y está disponible en cuatro colores: blanco, gris mate, negro y naranja.

Con esta referencia, JETOUR amplía su oferta local con una SUV que combina propulsión híbrida enchufable, tracción integral y equipamiento de lujo. Su propuesta reúne características para el uso cotidiano y los desplazamientos de larga distancia, junto con sistemas destinados a enfrentar terrenos de mayor exigencia.