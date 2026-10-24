Hasta 30 horas de batería y protección contra el agua: así son los nuevos parlantes LG xboom

LG presentó en Colombia una nueva generación de parlantes de la familia xboom con una función que permite convertir canciones originales en pistas de karaoke sin descargar versiones instrumentales ni conectarse a internet. La tecnología AI Karaoke utiliza inteligencia artificial para eliminar la voz principal de una canción y conservar su acompañamiento musical, además de permitir ajustes de tonalidad para adaptarla al registro vocal de cada persona.

La función está disponible en las torres LG xboom Power 9000, Power 7000 y Power 5000, así como en el modelo Stage 501. El procesamiento del audio se realiza directamente en el dispositivo, por lo que no requiere aplicaciones adicionales ni conexión a servicios externos para funcionar.

La propuesta llega a Colombia con una ampliación del portafolio de la marca, que incluye equipos para fiestas, torres de sonido y parlantes portátiles. La compañía también incorpora herramientas de inteligencia artificial para optimizar la reproducción del audio y sincronizar los efectos de iluminación con la música.

A diferencia de las pistas instrumentales que suelen utilizarse en el karaoke tradicional, AI Karaoke trabaja sobre la grabación original. Esto permite mantener los arreglos y las características musicales de la versión elegida, sin tener que buscar una adaptación específica de cada canción.

¿Qué ofrecen los nuevos parlantes LG xboom?

Las torres Power 9000, Power 7000 y Power 5000 combinan la función de karaoke con sistemas de iluminación y potencia de sonido. Según la información de la compañía, la línea LG xboom Power cuenta con certificación de TÜV Rheinland para la potencia real RMS, una medida de la capacidad de salida continua de los equipos.

La oferta incluye también los modelos Stage 501 y Stage 301, que tienen iluminación sincronizada y un diseño que permite ubicarlos en diferentes posiciones o instalarlos sobre trípodes. El Stage 501 incorpora, además, la función AI Karaoke.

Para quienes buscan un equipo que puedan llevar fuera de casa, la familia incluye varias opciones portátiles con características diferentes.

El LG xboom Bounce ofrece hasta 30 horas de autonomía y radiadores pasivos que refuerzan los sonidos graves. Los modelos Grab y Rock, por su parte, cuentan con certificación IP67 de protección contra el polvo y el agua, además de pruebas de resistencia bajo estándares militares frente a impactos y vibraciones.

Te puede interesar: Sonos Play: el parlante premium que adapta el sonido a cada espacio y tiene batería reemplazable

La línea se completa con el xboom Blast y el xboom Mini, este último pensado para escritorios y espacios reducidos. Algunos modelos también incorporan compatibilidad con Auracast, tecnología que permite ampliar las posibilidades de reproducción entre dispositivos compatibles.

La inteligencia artificial tiene otras aplicaciones dentro de la familia. La herramienta AI Sound optimiza la reproducción del audio, mientras que los sistemas de iluminación inteligente acompañan el ritmo de las canciones en las referencias que incluyen esa función.

Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Colombia, explicó que la compañía busca ofrecer equipos para diferentes necesidades, desde reuniones y celebraciones hasta actividades al aire libre.

Por ahora, la información del lanzamiento no detalla los precios de cada referencia ni las fechas específicas de disponibilidad comercial en Colombia. La nueva generación amplía la oferta de LG xboom con opciones que priorizan distintas necesidades de sonido, movilidad y entretenimiento.