La llegada de Xiaomi al mercado internacional de los audífonos tipo clip amplía las alternativas frente a Samsung y Bose. Aunque los tres fabricantes apuestan por un diseño que permite escuchar música sin bloquear el canal auditivo, las diferencias en autonomía, funciones inteligentes, resistencia y precio pueden determinar cuál se adapta mejor a cada necesidad.

Los Xiaomi Clip pesan 5,5 gramos por unidad y utilizan un puente flexible de titanio con memoria de forma. Por su parte, los Samsung Galaxy Buds On pesan 6,65 gramos e incorporan una estructura que distribuye la presión sobre una superficie de contacto más amplia.

Bose conserva el formato de sus Ultra Open Earbuds en la segunda generación, presentada en septiembre de 2026. Entre sus novedades se encuentran un estuche con carga inalámbrica y cambios en el sistema acústico para reforzar los graves respecto a su antecesor.

En cuanto a resistencia, Xiaomi cuenta con certificación IP57, mientras que Samsung ofrece IP54 y Bose IPX4. El primero contempla condiciones de inmersión temporal controlada, mientras que los otros dos protegen frente a salpicaduras. Ninguno está diseñado para practicar natación.

Funciones que van más allá de la música en cada modelo

Xiaomi incorpora un transductor de 11 milímetros y admite LHDC 5.0, una tecnología de transmisión de audio de alta resolución que requiere un dispositivo compatible. Además, permite iniciar grabaciones desde los propios audífonos o el estuche y localizar este último mediante Apple Find My.

Los Galaxy Buds On utilizan un altavoz TwinBoost de 11,3 milímetros. Entre sus funciones se encuentran el acceso a Gemini Live mediante comandos de voz y la captura de notas rápidas. Algunas funciones requieren un celular Galaxy compatible.

Bose apuesta por el audio espacial e incorpora Cinema Mode, una modalidad que amplía la sensación de espacio sonoro y mantiene los diálogos centrados durante la reproducción de películas, series y podcasts. Admite, además, la tecnología aptX Adaptive en dispositivos Android compatibles.

Comparativa de especificaciones y precios

Característica Xiaomi Clip Galaxy Buds On Bose Ultra Open (2.ª generación) Peso por audífono 5,5 g 6,65 g Aprox. 5,9 g Autonomía por carga Hasta 9 horas Hasta 9,5 horas Hasta 9 horas Autonomía con estuche Hasta 38 horas Hasta 38 horas Hasta 28,5 horas Bluetooth 5.4 6.2 5.4 Resistencia IP57 IP54 IPX4 Función diferencial Grabación de audio Gemini Live y notas de voz Cinema Mode Precio de referencia 149,99 euros (unos 165 dólares) 229,99 dólares 299 dólares Mercado de referencia España Estados Unidos Estados Unidos

Las cifras de autonomía corresponden a las anunciadas por cada fabricante. Al activar el formato LHDC 5.0, por ejemplo, la duración de Xiaomi disminuye a seis horas por carga y 25 horas con el estuche, como se detalló en la comparativa frente a los Huawei FreeClip 2.

Los precios corresponden a los mercados indicados en la tabla y pueden variar por país y tienda. El equivalente en dólares del Xiaomi Clip es aproximado, calculado con el tipo de cambio del 26 de noviembre de 2026.

¿Cuál de los tres audífonos elegir?

Xiaomi Clip es una alternativa para quienes priorizan un menor peso, mayor protección certificada frente al agua y la posibilidad de grabar audio. Su autonomía con el estuche se encuentra entre las más altas de esta comparativa.

Samsung Galaxy Buds On resulta especialmente interesante para quienes tienen un celular Galaxy compatible y quieren aprovechar las funciones de inteligencia artificial. También registra la mayor duración anunciada de reproducción continua de los tres modelos.

Bose Ultra Open ofrece una propuesta orientada al entretenimiento multimedia, especialmente por su modalidad de sonido cinematográfico. Al igual que Samsung, incorpora un estuche compatible con carga inalámbrica.

Determinar cuál ofrece mejor calidad sonora o comodidad requeriría pruebas independientes realizadas bajo las mismas condiciones.

Imagen: Xiaomi, Samsung y Bose / Editada por ENTER.CO