La próxima pulsera inteligente de Samsung comienza a revelar detalles antes de su presentación oficial. Un análisis de su aplicación de configuración anticipa cambios en la pantalla, nuevas opciones para consultar información y funciones de seguimiento de la salud. La actualización conservaría buena parte de las características de la generación anterior.

Los primeros detalles proceden del análisis de Galaxy Fit4 Manager, la aplicación destinada a configurar el dispositivo. Sus archivos contienen imágenes de la interfaz y diferentes diseños de pantalla, aunque estas referencias no constituyen una confirmación de las especificaciones definitivas.

Una nueva referencia a la Galaxy Fit4 apareció en material promocional atribuido a Samsung, según informó SammyGuru el 20 de noviembre. El documento menciona la pulsera junto a la Galaxy Fit3, pero no aporta especificaciones ni una fecha de presentación. El hallazgo se suma a las certificaciones y registros de soporte conocidos anteriormente.

Entre los posibles cambios figura una resolución de 258 × 428 píxeles, frente a los 256 × 402 de la Galaxy Fit3. Las imágenes conocidas sugieren que las dimensiones exteriores serían similares. La interfaz permitiría organizar hasta 12 tarjetas informativas, localizar el celular vinculado y administrar las notificaciones desde la muñeca.

Qué registros de salud conservaría y cómo analizaría el sueño

La nueva generación mantendría mediciones de frecuencia cardíaca, pasos, calorías activas y estrés. Los archivos también incluyen referencias a alertas por valores elevados o bajos del pulso, seguimiento del oxígeno en sangre y reconocimiento automático de ejercicios.

Para el descanso nocturno, el software contempla un registro de las fases del sueño, puntuaciones y recomendaciones personalizadas. Estas últimas necesitarían siete noches de información antes de ofrecer orientación. Además, aparecen ajustes para detectar ronquidos mediante la participación del celular conectado.

Por ahora, el material examinado no muestra indicios claros de GPS integrado. Sin embargo, esa ausencia no permite descartar definitivamente que el producto incorpore el componente.

Los reportes anteriores apuntan a un posible precio de lanzamiento inferior a 100 dólares estadounidenses. Tampoco se conocen los mercados de comercialización. En cuanto a su apariencia, los diseños identificados en la aplicación sugieren tres acabados en negro, plateado y verde claro.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).