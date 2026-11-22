Un robot aspirador puede convertirse en un regalo útil para quienes quieren dedicar menos tiempo a las tareas domésticas. Estos dispositivos recorren diferentes espacios de la vivienda para recoger polvo, cabellos y otros residuos. Algunos también pasan una mopa húmeda y cuentan con estaciones que vacían automáticamente la suciedad o limpian sus accesorios.

Marcas como Xiaomi, iRobot, Roborock, Kärcher y Electrolux tienen referencias disponibles en el mercado colombiano, con precios que van desde menos de $500.000 hasta varios millones de pesos. Las diferencias están en la potencia de succión, los sistemas de navegación y el nivel de automatización.

Para esta Navidad de 2026, estas son siete alternativas que se pueden encontrar en comercios colombianos.

1. Kärcher RCV 1: una alternativa por menos de $500.000

Para quienes buscan un primer robot aspirador sin invertir demasiado, el Kärcher RCV 1 es una de las opciones disponibles en Homecenter.

Este equipo está diseñado para recoger polvo y suciedad de los pisos mediante un sistema de aspiración. Cuenta con un depósito de 310 mililitros y sensores que le permiten desplazarse por diferentes espacios de la vivienda.

Su precio de referencia es de $479.900.

Es una alternativa para quienes necesitan apoyo con la limpieza cotidiana, aunque deben tener presente que pertenece a una categoría básica y no ofrece las funciones avanzadas de los modelos con navegación láser o estaciones de autovaciado.

2. Xiaomi Robot Vacuum E5: aspira y trapea

Xiaomi tiene una de las ofertas más amplias de robots aspiradores en Colombia. Entre sus alternativas económicas aparece el Robot Vacuum E5, que combina aspiración y trapeado.

El dispositivo permite recoger polvo y residuos mientras utiliza una mopa para pasar sobre el suelo. También incorpora sensores para reconocer obstáculos y organizar sus desplazamientos.

Su precio publicado en la tienda oficial de Xiaomi Colombia es de $509.600.

Es una opción para quienes quieren experimentar con este tipo de tecnología sin llegar a los precios de los equipos prémium. Sin embargo, su sistema de limpieza es más sencillo que el de las referencias que incluyen estaciones multifuncionales.

3. Eureka NER 200: limpieza automática para el día a día

Otra alternativa es el Eureka NER 200, disponible en Homecenter por aproximadamente $589.900.

Este robot está pensado para automatizar la recolección de polvo y residuos en diferentes superficies. Su depósito de 800 mililitros permite almacenar la suciedad recogida durante los recorridos.

Su propuesta está dirigida a quienes buscan reducir la frecuencia con la que deben utilizar una aspiradora convencional. No tiene las mismas prestaciones de los equipos con estaciones inteligentes, por lo que el usuario debe encargarse de vaciar el depósito y realizar su mantenimiento.

4. Electrolux ERB80: un robot con estación de descarga

Electrolux también tiene presencia en esta categoría con el ERB80, un equipo que aspira y trapea y que incorpora una estación de descarga.

La base permite almacenar la suciedad que recoge el robot, por lo que el usuario no necesita vaciar manualmente el depósito después de cada recorrido.

En Homecenter aparece con un precio de referencia de $1.299.900.

Es una alternativa para quienes quieren automatizar parte del mantenimiento del hogar y prefieren contar con una estación que reduzca las intervenciones manuales.

5. iRobot Roomba 105 Vac: navegación con tecnología LiDAR

La marca iRobot, conocida por su familia Roomba, ofrece alternativas para quienes buscan una limpieza más organizada.

El Roomba 105 Vac incorpora navegación LiDAR, una tecnología que utiliza sensores láser para reconocer los espacios y elaborar mapas de la vivienda. Esto permite organizar recorridos y limpiar por habitaciones.

A diferencia de las referencias Combo, este modelo está enfocado en la aspiración.

Su precio de referencia en comercios colombianos es de aproximadamente $999.900. También existe una versión acompañada de una estación de autovaciado, cuyo precio ronda los $1.799.900.

6. Roborock Q7 M5+: una opción con autovaciado

Roborock es otra marca que compite en el segmento de limpieza automatizada. El Q7 M5+ combina aspiración y trapeado, navegación LiDAR y una estación RockDock Plus que permite vaciar automáticamente el depósito.

El fabricante anuncia una potencia de succión de 10.000 Pa y un sistema diseñado para reducir los enredos de cabello en los cepillos.

En Homecenter se encuentra publicado por aproximadamente $1.409.900.

Es una alternativa para quienes buscan reducir las tareas de mantenimiento del robot, especialmente porque su estación puede almacenar la suciedad durante varias semanas, dependiendo del uso y las condiciones de la vivienda.

7. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro: limpieza con una estación multifuncional

Para quienes tienen un presupuesto mayor, el Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro representa una alternativa más completa.

Este dispositivo combina aspiración y trapeado con una estación multifuncional que permite lavar y secar las mopas, además de gestionar el vaciado de la suciedad.

El robot utiliza navegación láser para reconocer los espacios y planificar sus recorridos. Su estación también reduce las tareas manuales que normalmente acompañan el uso de estos dispositivos.

En la tienda oficial de Xiaomi Colombia aparece con un precio de referencia de $1.999.900.

Es una opción para quienes quieren incorporar más funciones automatizadas a la limpieza de la vivienda.

¿Qué revisar antes de comprar un robot aspirador?

Antes de elegir uno de estos dispositivos, conviene revisar las características de la vivienda y las necesidades de quienes lo van a utilizar.

La navegación es uno de los aspectos más importantes. Los modelos con tecnología LiDAR pueden elaborar mapas de las habitaciones y organizar sus recorridos, mientras que los equipos más básicos dependen de sistemas de sensores más sencillos.

También hay diferencias entre los robots que únicamente aspiran y aquellos que incorporan trapeado. En los modelos más avanzados, las estaciones pueden lavar y secar las mopas, además de vaciar automáticamente el depósito de polvo.

En hogares con mascotas es recomendable revisar los sistemas antienredos y la disponibilidad de repuestos. Los cabellos pueden acumularse en los cepillos y exigir mantenimiento periódico.

Por último, antes de comprar, es importante comprobar la garantía, la disponibilidad de filtros, mopas y bolsas de reemplazo, así como las dimensiones del robot para verificar que pueda pasar debajo de los muebles.

Un robot aspirador no reemplaza completamente la limpieza tradicional, pero puede ayudar a mantener los pisos en mejores condiciones y reducir algunas tareas cotidianas. Por eso, puede ser una alternativa de regalo para Navidad, especialmente en hogares donde sus habitantes buscan aprovechar mejor el tiempo.