Elegir un reloj inteligente para regalar depende principalmente del celular que usa la persona que lo recibirá y de las funciones que necesita. La compatibilidad es el primer filtro, pero también conviene revisar la autonomía, el seguimiento de salud y las herramientas deportivas antes de decidir.

Todo arranca por el teléfono. Ningún Apple Watch se empareja con Android y los lanzamientos recientes de Samsung y Google tampoco admiten el iPhone, así que ese dato descarta varias opciones antes de comparar características o precios.

Si la persona usa iPhone, la elección natural es el Apple Watch Series 12, compatible con iPhone 11 o posterior y con iOS 27. Ofrece una puntuación del sueño, seguimiento de frecuencia cardiaca y registro de entrenamientos.

Con Android hay dos caminos. El Galaxy Watch9 pide Android 13 o superior y al menos 1,5 GB de RAM, y el soporte oficial advierte que no funciona con celulares Huawei.

El Galaxy conviene a quien cuida su descanso, porque estima su energía diaria a partir de los datos del sueño y la actividad reciente, y trae un programa de hábitos para dormir mejor.

El Pixel Watch 5 funciona desde Android 12 y destaca por la integración con los servicios de Google, como Wallet, y el seguimiento de salud de Fitbit, con registro del pulso y más de 50 modalidades de ejercicio. También responde consultas por voz con Gemini.

Cuando el teléfono de quien lo recibirá es una incógnita, el Huawei Watch GT 7 y los Garmin conectan con Android y iPhone, aunque eso no significa que ofrezcan lo mismo en ambos. Antes de comprar hay que comprobar requisitos mínimos y límites de respuesta.

Para quien entrena con frecuencia, el Garmin Forerunner 170 registra carreras mediante GPS, ofrece métricas específicas para corredores y permite pagar desde el reloj con Garmin Pay, siempre que el banco y la región sean compatibles.

Para quien busca mayor autonomía, el Huawei Watch GT 7 ofrece hasta 14 días de batería en la versión de 41 milímetros y hasta 21 días en la de 46, bajo condiciones de uso ligero, según las especificaciones del fabricante. Además, cubre más de cien modalidades deportivas.

Modelo Compatibilidad Precio de referencia Apple Watch Series 12 iPhone Desde 399 USD (42 mm, EE. UU.) Galaxy Watch9 Android Desde 429,99 USD (40 mm, Bluetooth, EE. UU.) Pixel Watch 5 Android Desde 399,99 USD (EE. UU.) Huawei Watch GT 7 Android y iPhone Desde 299 EUR (Europa) Garmin Forerunner 170 Android y iPhone 299,99 USD (EE. UU.)

Los precios corresponden a valores de lanzamiento o referencias oficiales de los fabricantes en Estados Unidos y Europa, no a ofertas de temporada. Las promociones de diciembre pueden modificarlos, así que conviene confirmar el precio final y la disponibilidad en cada país antes de comprar.

Imagen: fabricantes / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).