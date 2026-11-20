Elegir un reloj inteligente para regalar depende principalmente del celular que usa la persona que lo recibirá y de las funciones que necesita. La compatibilidad es el primer filtro, pero también conviene revisar la autonomía, el seguimiento de salud y las herramientas deportivas antes de decidir.
Todo arranca por el teléfono. Ningún Apple Watch se empareja con Android y los lanzamientos recientes de Samsung y Google tampoco admiten el iPhone, así que ese dato descarta varias opciones antes de comparar características o precios.
Si la persona usa iPhone, la elección natural es el Apple Watch Series 12, compatible con iPhone 11 o posterior y con iOS 27. Ofrece una puntuación del sueño, seguimiento de frecuencia cardiaca y registro de entrenamientos.
Con Android hay dos caminos. El Galaxy Watch9 pide Android 13 o superior y al menos 1,5 GB de RAM, y el soporte oficial advierte que no funciona con celulares Huawei.
El Galaxy conviene a quien cuida su descanso, porque estima su energía diaria a partir de los datos del sueño y la actividad reciente, y trae un programa de hábitos para dormir mejor.
El Pixel Watch 5 funciona desde Android 12 y destaca por la integración con los servicios de Google, como Wallet, y el seguimiento de salud de Fitbit, con registro del pulso y más de 50 modalidades de ejercicio. También responde consultas por voz con Gemini.
Cuando el teléfono de quien lo recibirá es una incógnita, el Huawei Watch GT 7 y los Garmin conectan con Android y iPhone, aunque eso no significa que ofrezcan lo mismo en ambos. Antes de comprar hay que comprobar requisitos mínimos y límites de respuesta.
Para quien entrena con frecuencia, el Garmin Forerunner 170 registra carreras mediante GPS, ofrece métricas específicas para corredores y permite pagar desde el reloj con Garmin Pay, siempre que el banco y la región sean compatibles.
Para quien busca mayor autonomía, el Huawei Watch GT 7 ofrece hasta 14 días de batería en la versión de 41 milímetros y hasta 21 días en la de 46, bajo condiciones de uso ligero, según las especificaciones del fabricante. Además, cubre más de cien modalidades deportivas.
|Modelo
|Compatibilidad
|Precio de referencia
|Apple Watch Series 12
|iPhone
|Desde 399 USD (42 mm, EE. UU.)
|Galaxy Watch9
|Android
|Desde 429,99 USD (40 mm, Bluetooth, EE. UU.)
|Pixel Watch 5
|Android
|Desde 399,99 USD (EE. UU.)
|Huawei Watch GT 7
|Android y iPhone
|Desde 299 EUR (Europa)
|Garmin Forerunner 170
|Android y iPhone
|299,99 USD (EE. UU.)
Los precios corresponden a valores de lanzamiento o referencias oficiales de los fabricantes en Estados Unidos y Europa, no a ofertas de temporada. Las promociones de diciembre pueden modificarlos, así que conviene confirmar el precio final y la disponibilidad en cada país antes de comprar.
Imagen: fabricantes / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).