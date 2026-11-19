Los audífonos inalámbricos están dejando atrás el diseño tradicional que se introduce en el canal auditivo. Una nueva generación de dispositivos propone sujetarse directamente a la oreja, mantenerla parcialmente libre y permitir que las personas escuchen música sin aislarse completamente de los sonidos del entorno. Huawei fue una de las marcas que impulsó esta categoría con sus FreeClip en 2023 y ahora Xiaomi se suma a la competencia con sus primeros Xiaomi Clip.

La llegada de Xiaomi resulta interesante porque no se trata de una categoría completamente nueva para el mercado. Huawei ya presentó dos generaciones de sus FreeClip, mientras otras compañías también han comenzado a explorar diseños abiertos. La apuesta responde a usuarios que buscan comodidad durante jornadas largas, hacen ejercicio o necesitan mantener cierta atención sobre lo que sucede a su alrededor.

Los Huawei FreeClip originales introdujeron una estructura que la compañía denominó C-bridge. Está formada por tres elementos: una pieza que se apoya detrás de la oreja, otra que contiene el sistema de reproducción y un puente flexible que conecta ambas partes. Así, el dispositivo permanece sujeto sin entrar en el conducto auditivo.

Su segunda generación, los FreeClip 2, conservó esa arquitectura, pero introdujo cambios en tamaño, peso, ergonomía y reproducción de audio. La evolución demuestra que el reto no consiste únicamente en crear una forma diferente de llevar audífonos, sino en conseguir que sean cómodos y ofrezcan un sonido competitivo.

Xiaomi entra con más funciones y apuesta por el sonido

Los Xiaomi Clip llegan con un diseño de sujeción mediante un puente de titanio con memoria de forma, que permite adaptarse a diferentes contornos de oreja. Cada auricular pesa 5,5 gramos y utiliza un transductor dinámico de 11 milímetros.

Uno de sus argumentos técnicos es la compatibilidad con LHDC 5.0, un códec de audio de alta resolución que permite transmitir mayor cantidad de información sonora cuando se utiliza con dispositivos compatibles. También incorporan cuatro micrófonos, uno de ellos con captación de voz mediante conducción ósea, y algoritmos de inteligencia artificial para reducir el ruido durante las llamadas.

La autonomía anunciada alcanza nueve horas por carga y 38 horas con el estuche. Sin embargo, hay un detalle que conviene revisar: al activar LHDC 5.0, la duración baja a seis horas por carga y 25 horas con el estuche.

También cuentan con certificación IP57, conexión simultánea a dos dispositivos y compatibilidad con Apple Find My para localizar el estuche. Una función adicional permite realizar grabaciones mediante controles en los propios auriculares.

¿Superan a Huawei? Todavía no es posible afirmarlo únicamente con sus especificaciones. Xiaomi ofrece una ficha técnica competitiva y algunas funciones interesantes, pero Huawei tiene dos generaciones de experiencia en este formato y ha trabajado en mejorar aspectos como la ergonomía y la reproducción sonora.

Hay otra limitación compartida por esta categoría: al no sellar el canal auditivo, los sonidos del exterior pueden interferir con la música y los graves no se perciben igual que en unos audífonos tradicionales. Además, aunque Xiaomi incorpora tecnología para reducir las fugas de sonido, no elimina completamente el riesgo de que otras personas escuchen lo que reproduce el dispositivo.

La competencia, por tanto, apenas comienza. Los Xiaomi Clip muestran que el formato que Huawei ayudó a llevar al mercado está ganando nuevos fabricantes. El verdadero desafío será demostrar, mediante pruebas de uso y calidad acústica, quién consigue combinar mejor comodidad, sonido y autonomía.