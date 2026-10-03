Huawei FreeClip 2 vs FreeClip 2 S: ¿cuál es mejor y cuál comprar?

A simple vista cuesta distinguir los HUAWEI FreeClip 2 de los nuevos HUAWEI FreeClip 2 S. Los dos mantienen el formato abierto con diseño C-bridge, pesan cerca de 5,1 gramos por auricular, utilizan un controlador de doble diafragma de 10,8 mm y ofrecen hasta 9 horas de reproducción con una carga. También comparten resistencia IP57 en los audífonos, Bluetooth 6.0 y funciones como volumen adaptativo y mejora de voz.

La diferencia aparece cuando se revisan las funciones adicionales del FreeClip 2 S. Huawei incorporó audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, una herramienta que no aparece entre las características del FreeClip 2. Además, el modelo S permite gestionar la conexión entre dos dispositivos mediante HUAWEI Audio Connect tanto en iOS como en Android.

FreeClip 2 y FreeClip 2 S: ¿qué tienen en común?

Los dos modelos utilizan el mismo concepto de audífono abierto. No sellan completamente el canal auditivo, por lo que permiten mantener cierta percepción del entorno mientras se escucha música, podcasts o se realizan llamadas.

También coinciden en varios aspectos técnicos. Cada auricular tiene una batería de 60 mAh y el estuche alcanza 537 mAh. Huawei anuncia hasta 9 horas de música con una carga y hasta 38 horas utilizando el estuche. En llamadas, la cifra llega a 6 horas por carga y 25 horas con el estuche.

La resistencia también es prácticamente la misma: IP57 para los audífonos e IP54 para el estuche. En ambos casos se trata de protección frente al polvo, sudor y agua en condiciones determinadas, no de audífonos diseñados para nadar o ducharse.

Lo que cambia en el FreeClip 2 S

El añadido que más puede pesar en la decisión es el audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza. El FreeClip 2 S puede modificar la experiencia sonora según el movimiento de la cabeza y Huawei lo plantea como una función compatible con distintos dispositivos.

También hay una diferencia importante en la conectividad. En el FreeClip 2, la conexión simultánea con dos dispositivos está indicada para teléfonos o tablets Huawei con EMUI 10 o posterior. En el FreeClip 2 S, Huawei especifica que HUAWEI Audio Connect permite gestionar dos conexiones tanto en iOS como en Android.

El modelo S suma además un ecualizador de 10 bandas para modificar graves, medios y agudos, una función para localizar los audífonos desde el teléfono y control mediante asistente de voz.

La carga rápida también favorece al FreeClip 2 S: Huawei señala que 10 minutos de carga permiten obtener hasta 3 horas de reproducción.

¿Cuál escoger?

El HUAWEI FreeClip 2 S es la opción más completa entre los dos. No supone un cambio radical en autonomía, peso o resistencia, pero agrega funciones que sí pueden modificar la experiencia diaria: audio espacial con seguimiento de cabeza, mayor flexibilidad para conectar dos dispositivos, ecualización de 10 bandas, localización de los audífonos y carga rápida.

El FreeClip 2 sigue teniendo sentido si se encuentra a un precio considerablemente menor y lo que se busca es el formato abierto, buena autonomía, llamadas y resistencia al agua sin necesitar las funciones adicionales del modelo S.

Por eso, si la diferencia de precio entre ambos es pequeña, escogería el FreeClip 2 S. Si el FreeClip 2 aparece con una rebaja importante, sus especificaciones principales siguen siendo suficientemente cercanas como para convertirlo en una alternativa más económica.