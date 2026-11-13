¿Una pickup eléctrica y de trabajo? Nissan presenta en Colombia la Frontier PRO PHEV

¿Puede una pickup conservar su capacidad para trabajar en terrenos difíciles y, al mismo tiempo, incorporar tecnología eléctrica? Nissan quiere demostrar que sí. La compañía presentó en el Salón del Automóvil de Bogotá 2026 la Frontier PRO PHEV, su primera camioneta híbrida enchufable, con una propuesta que introduce una nueva configuración mecánica en la historia de este modelo.

La apuesta tiene una diferencia frente a otros lanzamientos electrificados. No es un automóvil urbano que busca reducir su dependencia de la gasolina ni una camioneta diseñada exclusivamente para circular por carretera. La Frontier PRO PHEV conserva una arquitectura de tracción en las cuatro ruedas, bloqueo de diferencial y capacidades para transportar carga y remolcar, pero incorpora una batería que puede recargarse conectándola a una fuente externa.

Su sistema combina un motor de gasolina 1.5 turbo de 141 hp con uno eléctrico de 209 hp. Cuando trabajan conjuntamente, alcanzan 350 hp y 660 Nm de torque. La energía eléctrica proviene de una batería de 20 kWh instalada en el bastidor, debajo del platón.

Esta distribución permite que la camioneta utilice diferentes fuentes de energía dependiendo de las condiciones de conducción. En modo EV funciona exclusivamente con electricidad, mientras que el modo híbrido combina ambos motores. También dispone de configuraciones Normal, Sport y Nieve.

Una pickup que no abandona las exigencias del trabajo

Uno de los interrogantes que plantea la electrificación de este tipo de vehículos es qué ocurre con sus capacidades cuando se enfrentan a terrenos complicados o deben transportar cargas.

Nissan conserva elementos mecánicos destinados a esas condiciones. La Frontier PRO PHEV tiene tracción 4WD, bloqueo del diferencial trasero y una transmisión híbrida 4-DHT de cuatro velocidades. Su capacidad de remolque llega a 2.500 kilogramos y cuenta con una altura mínima al suelo de 232 milímetros.

La marca también señala que sus equipos de investigación y desarrollo realizaron más de 100.000 kilómetros de pruebas antes de su llegada a América Latina. Los recorridos incluyeron ciudades, carreteras, pendientes, zonas de gran altitud y superficies con diferentes niveles de adherencia.

Sin embargo, hay información que los compradores todavía necesitan conocer. Los datos de presentación no especifican cuántos kilómetros puede recorrer en modo eléctrico, cuánto tarda en recuperar la carga de su batería ni cuál es su consumo de combustible. Estas cifras permitirían establecer con mayor precisión qué beneficios ofrece frente a una pickup convencional.

En tecnología, la propuesta incluye una pantalla central de 14 pulgadas, seis airbags y sistemas de asistencia a la conducción. La versión Platinum agrega equipamiento como sonido Focal de 12 bocinas, asientos con ventilación, calefacción y masaje, además de otras funciones de confort.

La Frontier PRO PHEV llegará al mercado colombiano en dos versiones. La LE AWD tendrá un precio de $219.990.000, mientras que la Platinum AWD costará $259.990.000. Estos valores corresponden a las primeras 50 unidades anunciadas por Nissan.

La llegada de este modelo abre una nueva posibilidad para el segmento de las camionetas en Colombia. Su atractivo no dependerá únicamente de la potencia anunciada, sino de demostrar cuánto puede aportar la electrificación en actividades donde la autonomía, la capacidad de carga y el desempeño fuera del asfalto siguen siendo determinantes.