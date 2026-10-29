AVATR 11 y AVATR 07: así son los nuevos SUV eléctricos que llegan a Colombia

Una autonomía combinada de hasta 932 kilómetros y una potencia de 569,9 caballos son dos de las cifras con las que AVATR debuta en Colombia. La marca china, especializada en vehículos eléctricos de lujo, inicia operaciones en el país con los modelos AVATR 11 y AVATR 07, dos SUV que ofrecen distintas alternativas para quienes buscan combinar desempeño, tecnología y movilidad electrificada.

La comercialización estará a cargo de Grupo Vardí, importador de Changan en Colombia desde hace más de 12 años. Con esta incorporación, el grupo amplía su portafolio local, que incluye las marcas Changan, Deepal y NEVO, y entra en un segmento de precios y prestaciones superiores con una propuesta que reúne capacidades de Changan Group, el fabricante de baterías CATL y Huawei, socio tecnológico de AVATR.

La marca tiene su centro de diseño en Múnich, Alemania, y fabrica sus vehículos en Chongqing, China. Su propuesta combina sistemas de asistencia a la conducción, cabinas digitales y configuraciones eléctricas de alto rendimiento.

AVATR 11 y 07: dos tecnologías para recorrer Colombia

El AVATR 11 es la alternativa completamente eléctrica. Cuenta con tracción en las cuatro ruedas mediante dos motores que desarrollan 569,9 hp y 650 Nm de torque. Según las cifras anunciadas para su lanzamiento, acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanza hasta 625 kilómetros de autonomía bajo el ciclo de homologación NEDC.

Su batería CATL de 116,76 kWh admite cargas de hasta 240 kW. En el interior, ofrece asientos delanteros con ventilación, calefacción y masaje, además de funciones eléctricas para ajustar su posición. La experiencia digital incluye tres pantallas: un tablero de 10,25 pulgadas, una central de 15,6 pulgadas y otra de 10,25 pulgadas para el copiloto. El sistema de sonido Meridian cuenta con 25 altavoces.

El equipamiento de seguridad incorpora frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, alertas de tráfico cruzado y estacionamiento autónomo.

El AVATR 07, por su parte, utiliza un sistema eléctrico de rango extendido. Aunque las ruedas reciben la propulsión de motores eléctricos, incorpora un motor generador que permite ampliar la autonomía para los desplazamientos largos.

La versión de tracción trasera desarrolla 309,7 hp y ofrece hasta 207 kilómetros de recorrido eléctrico y 932 kilómetros combinados. La variante de tracción integral alcanza 494,7 hp, acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y anuncia hasta 197 kilómetros eléctricos y 900 kilómetros combinados.

Ambas versiones emplean una batería CATL de 39,05 kWh con tecnología LFP y admiten cargas de hasta 120 kW. La configuración AWD añade suspensión neumática adaptativa CDC.

En su cabina, el AVATR 07 reúne una pantalla central de 15,6 pulgadas, un display panorámico de 35,4 pulgadas y pantallas de 6,7 pulgadas vinculadas a los retrovisores digitales. El sistema de sonido varía según la versión, con alternativas Pioneer de 16 altavoces y Meridian de 25.

Dónde estarán disponibles los vehículos

La entrada de AVATR al mercado colombiano estará respaldada por la estructura comercial y de posventa de Grupo Vardí. La marca anunció una garantía de cinco años o 160.000 kilómetros para las partes del vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para los componentes de alto voltaje, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables.

Los interesados podrán conocer inicialmente los dos modelos en las vitrinas de Bella Suiza, en Bogotá, y Las Vegas, en Medellín.

Con esta llegada, los compradores colombianos tendrán dos alternativas dentro de la oferta de AVATR: un SUV completamente eléctrico, con una batería de gran capacidad, y otro que combina conducción eléctrica con un sistema de generación de energía para ampliar el recorrido. Los precios de lanzamiento no están incluidos en la información anunciada por la marca.