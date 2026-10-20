HONOR Watch 6 llega a Colombia con 35 días de batería y más de 120 modos deportivos

El HONOR Watch 6 llega a Colombia con un precio de lanzamiento de $699.900. El reloj inteligente de la compañía incorpora una batería de 980 mAh, seguimiento de más de 120 actividades deportivas y una pantalla diseñada para mantener la visibilidad incluso bajo la luz directa del sol.

Uno de sus principales atractivos es la autonomía. Según las especificaciones del fabricante, el dispositivo puede funcionar hasta 35 días en condiciones de uso de baja demanda y alcanzar 17 días con un uso típico. Cuando se activa el GPS independiente, la duración anunciada es de hasta 42 horas, una característica dirigida a quienes practican actividades al aire libre durante periodos prolongados.

El reloj tiene una pantalla de 1,46 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits. También permite controlar sus funciones táctiles con las manos mojadas, una característica útil para entrenar bajo la lluvia o cuando el sudor dificulta el manejo de otros dispositivos.

La resistencia es otro de los atributos del equipo. HONOR anuncia protección IP69 y resistencia al agua de 5 ATM. Su peso es de 41 gramos y el grosor del cuerpo alcanza los 10,8 milímetros. La marca ofrece dos versiones estéticas: Twilight Brown, con caja de acero inoxidable 316L, y Shadow Black, fabricada en aleación de aluminio.

El fútbol y el bádminton tienen funciones específicas

El seguimiento de la actividad física va más allá del registro de pasos y calorías. El HONOR Watch 6 incluye más de 120 modos deportivos, entre ellos funciones diseñadas para analizar el rendimiento en fútbol y bádminton.

Durante un partido de fútbol, el dispositivo registra datos como la distancia recorrida y los pasos. Al terminar, permite consultar métricas de velocidad máxima de esprint, velocidad media y rendimiento por segmentos. Mediante la aplicación complementaria, los usuarios pueden revisar mapas de calor y trayectorias de movimiento.

En bádminton, el reloj ofrece un análisis dividido en cinco dimensiones y nueve indicadores de rendimiento, además de 15 etiquetas destinadas a describir características del jugador.

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Para correr, incorpora un entrenador con inteligencia artificial que proporciona indicaciones por voz en tiempo real. También permite establecer objetivos de ritmo y frecuencia cardíaca, consultar información relacionada con el umbral de lactato y analizar la postura durante la carrera.

El sistema de posicionamiento GPS de doble banda está pensado para mejorar la precisión del registro de rutas. Según HONOR, el reloj puede mantener hasta 42 horas de posicionamiento independiente, una función que puede resultar útil para senderismo y otras actividades en exteriores.

Funciones de salud, pagos y disponibilidad en Colombia

El seguimiento del bienestar reúne mediciones de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en la sangre, sueño, estrés y variabilidad de la frecuencia cardíaca. El dispositivo también incorpora una función de evaluación de energía corporal que combina distintas métricas para ofrecer información sobre el descanso y la actividad diaria.

Estas herramientas sirven para consultar indicadores generales, pero no reemplazan una valoración médica ni deben utilizarse como diagnóstico.

Entre las funciones adicionales aparecen los pagos sin contacto mediante NFC, con compatibilidad anunciada para tarjetas Visa y Mastercard a través de Fidesmo, las notas de voz y los controles por gestos de muñeca para gestionar alarmas, llamadas o música.

El HONOR Watch 6 ya está disponible en Colombia por medio de Alkosto, Falabella, Ktronix y Alkomprar. Su precio sugerido de lanzamiento comienza en $699.900, aunque el valor final puede variar según el distribuidor.