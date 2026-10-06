Sacar el celular para responder una llamada o consultar una ruta podría ser menos necesario con el nuevo Huawei Watch 6. El reloj incorpora conexión eSIM para realizar llamadas y acceder a funciones que tradicionalmente dependen del smartphone.

La propuesta de Huawei apunta a que el smartwatch tenga más independencia. El usuario puede mantener la conectividad desde la muñeca y dejar el celular a un lado en determinadas situaciones.

El Watch 6 cuenta con GPS de doble banda, micrófono y altavoz. También permite recibir y realizar llamadas cuando está configurado con un servicio móvil compatible.

En Colombia, Huawei señala que el reloj puede utilizar servicios eSIM de Claro, Movistar, Tigo y WOM. Las condiciones y opciones disponibles dependen de cada operador.

El equipo funciona con celulares Android 9.0 o posteriores y con iPhone que tengan iOS 13 o una versión más reciente. Esto permite utilizarlo con teléfonos de diferentes fabricantes.

Un reloj con más funciones propias

La conectividad no es la única función que Huawei quiere llevar a la muñeca. El Watch 6 incorpora sensores para medir frecuencia cardiaca, temperatura corporal, actividad física y otros indicadores relacionados con la salud.

Entre sus herramientas está X-TAP, un sistema que reúne diferentes mediciones desde el reloj. También incluye Panorama de mi Salud, que presenta varios datos recopilados por el dispositivo.

Huawei aclara que estas mediciones tienen carácter informativo y no sustituyen una evaluación médica.

El reloj también puede utilizarse para navegación y seguimiento de actividades deportivas sin depender permanentemente de la pantalla del celular. En este punto, el GPS integrado permite registrar recorridos directamente desde el dispositivo.

La batería es otro elemento importante cuando el objetivo es utilizar el reloj durante más tiempo sin recurrir al teléfono. Huawei afirma que el modelo de 46 milímetros puede alcanzar hasta 4,5 días de uso en determinadas condiciones y hasta siete días en el modo de ahorro de energía.

El Watch 6 plantea así una pregunta que va más allá de sus especificaciones: cuánto puede hacer un reloj inteligente por sí mismo antes de que el celular vuelva a ser necesario.

Por ahora, el teléfono sigue teniendo un papel central. Pero funciones como las llamadas mediante eSIM, el GPS y las herramientas de salud muestran hacia dónde están avanzando estos dispositivos: menos dependencia del celular para tareas cotidianas y más funciones concentradas en la muñeca.