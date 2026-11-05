WatchDive: el accesorio que convierte un Apple Watch o Galaxy Watch en computadora de buceo

Comprar una computadora de buceo puede representar un gasto adicional para quienes practican esta actividad durante sus vacaciones o realizan apenas unas cuantas inmersiones al año. Una empresa quiere ofrecer otra alternativa: utilizar un reloj inteligente compatible para consultar datos bajo el agua y guardar el historial de cada recorrido.

La propuesta se llama WatchDive y fue desarrollada por DIVEROID, una compañía especializada en tecnología para buceadores. El dispositivo combina una carcasa, un sensor y una aplicación móvil para transformar determinados modelos de Apple Watch y Samsung Galaxy Watch en equipos capaces de registrar información durante una inmersión.

La compañía prepara una campaña de financiación colectiva en Kickstarter para diciembre de 2026. Su propuesta está dirigida principalmente a personas que bucean una o dos veces al año y prefieren aprovechar el reloj que ya utilizan en lugar de adquirir otro dispositivo especializado.

El funcionamiento depende de tres componentes. El reloj inteligente se introduce en una carcasa diseñada para protegerlo durante la actividad, mientras que un sensor transmite los datos mediante Bluetooth Low Energy (BLE). El procesamiento de la información se realiza directamente en el reloj, por lo que el celular no necesita permanecer conectado durante la inmersión.

Entre los datos que puede mostrar WatchDive están la profundidad, el tiempo bajo el agua y el límite de no descompresión (NDL), que permite conocer cuánto tiempo puede permanecer el buceador a determinada profundidad sin necesitar paradas de descompresión. El sistema también contempla indicaciones para estas paradas cuando corresponda y dispone de un modo para practicar apnea.

La profundidad de operación recomendada por el fabricante llega hasta los 40 metros. Sin embargo, no cualquier reloj inteligente puede utilizarse con el accesorio. DIVEROID indica que su carcasa admite dispositivos compatibles con tamaños de entre 38 y 49 milímetros, incluido el formato de 40 mm. Antes de comprarlo será necesario comprobar que el modelo específico del reloj esté admitido.

Los registros quedan guardados en una aplicación

Otra parte de la propuesta está en la aplicación DIVEROID. Después de salir del agua, los datos de la inmersión se sincronizan con el celular y quedan almacenados en una bitácora digital. Allí es posible consultar perfiles de profundidad, revisar registros anteriores y acompañarlos con fotografías de cada recorrido.

La empresa también ofrece almacenamiento en la nube. Esto permite conservar el historial incluso cuando el usuario cambia de celular. El servicio incluye 5 GB gratuitos y ofrece espacio adicional mediante opciones de pago. Las funciones esenciales para bucear no requieren una suscripción.

En cuanto a la autonomía, DIVEROID afirma que la carcasa no necesita recargarse y que su batería puede durar hasta dos años o completar 1.000 inmersiones. Esta característica evita tener que llevar otro cargador durante los viajes.

El precio anunciado para la campaña de Kickstarter comienza en 149 dólares, pero esa tarifa estará disponible únicamente para los primeros 100 patrocinadores. El precio minorista previsto es de 299 dólares. A estos valores pueden sumarse entre 10 y 30 dólares por concepto de envío internacional, dependiendo del destino.

La campaña está prevista para diciembre de 2026. Los primeros despachos comenzarían por etapas en enero de 2027 y la compañía espera completar las entregas a más tardar en marzo de ese año.

Quienes quieran conocer las características, comprobar las novedades del lanzamiento y recibir una notificación cuando se habilite el precio promocional pueden registrarse en el sitio oficial de WatchDive.

La propuesta plantea una alternativa para buceadores ocasionales, aunque antes de adquirirla conviene revisar la compatibilidad del reloj y las especificaciones de uso. También es importante comprobar las certificaciones y las recomendaciones de seguridad aplicables al equipo antes de utilizarlo en una inmersión.