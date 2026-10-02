Xiaomi REDMI Note 17 llega a Colombia: batería de hasta 3 días y resistencia al agua

Xiaomi confirmó la llegada a Colombia de la serie REDMI Note 17, una nueva familia de cuatro celulares que estará disponible en el país desde el 13 de octubre. La compañía centra esta generación en tres aspectos que suelen definir la experiencia diaria con un smartphone: autonomía, resistencia y tiempo de uso del equipo.

La línea está integrada por el REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G. Xiaomi presenta los dispositivos bajo el concepto “Batería MÁX. Energía MÁX.”, con la intención de ofrecer equipos pensados para acompañar jornadas prolongadas y situaciones que pueden ponerlos a prueba.

Uno de los principales argumentos de la nueva serie es la autonomía. Según Xiaomi, los celulares incorporan la batería más grande que ha tenido la línea Note y pueden alcanzar hasta tres días de uso, dependiendo del consumo. También cuentan con carga ultrarrápida para reducir el tiempo necesario cuando sea indispensable conectarlos a la corriente.

Resistencia para golpes, agua y uso cotidiano

La compañía también apuesta por equipos capaces de soportar algunos de los accidentes habituales. La serie ofrece protección frente al agua dulce hasta dos metros durante 72 horas, bajo las condiciones especificadas por Xiaomi. Los celulares incorporan además la función Wet Touch, que permite utilizar la pantalla cuando está mojada y facilita tomar fotografías bajo el agua.

A la protección frente al agua se suma resistencia a caídas de hasta tres metros y protección contra el polvo. La propuesta apunta a usuarios que utilizan el celular durante actividades cotidianas en las que una caída o la exposición a estos elementos puede terminar afectando el dispositivo.

La duración del equipo también ocupa un lugar importante en la presentación. Xiaomi asegura que la serie ofrecerá hasta seis años de rendimiento de software como el primer día. La marca relaciona esta característica con datos de IDC y Counterpoint Research, según los cuales los usuarios cambian de celular cada 3,5 años en promedio.

En fotografía, la familia incorpora una cámara de 50 megapíxeles con estabilización óptica, aunque el anuncio no especifica qué configuración tendrá cada modelo.

Por ahora, Xiaomi no ha informado los precios de los cuatro equipos en Colombia. La fecha confirmada para su llegada es el 13 de octubre, mientras que la disponibilidad y el valor de cada versión deberán consultarse en los canales oficiales de Xiaomi Colombia.